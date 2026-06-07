NoAlPactoDeSilencio: 104 mujeres con voz pública piden debate presidencial

Un colectivo de 104 mujeres con voz pública, integrado por periodistas, escritoras y académicas, publicó un comunicado en el que solicita a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella llegar a un acuerdo para la realización de un debate de cara a la segunda vuelta presidencial.

En el documento, las firmantes destacan que medios como Cuestión Pública, El Espectador y la periodista María Jimena Duzán, entre otros, han ofrecido sus espacios para llevar a cabo el encuentro; sin embargo, hasta el momento el debate no se ha concretado.

El colectivo también exige que en dicho debate se incluyan al menos dos ejes centrales de discusión sobre garantías democráticas: la libertad de prensa como pilar de la democracia y los derechos civiles de las mujeres y la población LGBTIQ+. En este último punto, consideran fundamental que los candidatos se pronuncien sobre temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Asimismo, hacen un llamado a los medios de comunicación para que se garantice la realización de espacios plurales, con reglas claras y condiciones equitativas para ambos aspirantes. El comunicado está firmado por figuras como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya, Camila Zuluaga y Carol Ann Figueroa, entre otras voces públicas.