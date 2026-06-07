Los últimos trinos del periodista Cristian Herrera antes de ser asesinado

El sábado en la tarde se conoció la noticia del asesinato de Cristian Herrera, reconocido periodista de la ciudad de Cúcuta, quien fue atacado cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararon. De acuerdo con las primeras versiones, el comunicador salía de la casa de un familiar cuando fue sorprendido por los agresores.

Herrera era conocido por su trabajo periodístico enfocado en temas de seguridad y justicia, así como por su cobertura en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por el conflicto armado.

Además, trabajó durante muchos años en el diario La Opinión, donde realizó seguimiento a investigaciones, procesos penales y temas de seguridad. También hacía parte de la junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización dedicada a la defensa del ejercicio periodístico en el país.

Según relatan sus seres queridos, el periodista ya había recibido amenazas en el pasado, al punto de verse obligado a salir del país durante un tiempo y exiliarse en Chile por razones de seguridad.

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Últimas publicaciones en redes sociales

En medio del dolor y la conmoción por su muerte, uno de los aspectos que ha llamado la atención son sus últimos trinos en la red social X, donde abordaba temas relacionados con investigaciones judiciales y posibles hechos de corrupción.

En una de sus últimas publicaciones hacía referencia al caso de un senador de Norte de Santander al que, según escribió, le habrían cancelado la visa y que además tendría una orden de extinción de dominio.