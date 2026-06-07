Un año del atentado a Miguel Uribe, ¿Cómo ha avanzado el caso?

Hace un año, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue gravemente herido en un atentado en Bogotá y falleció dos meses después, en un crimen que conmocionó al país e influyó en el rumbo de la elección presidencial de 2026.

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza durante un mitin celebrado el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia. Falleció el 11 de agosto, después de permanecer más de dos meses internado en la Clínica Santa Fe de la capital colombiana.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación continúa avanzando y, hasta el momento, por este homicidio han sido capturadas nueve personas, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.

Uno de los condenados, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, afirmó durante el juicio que "el grupo que ordenó el atentado contra el senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Sobre este hecho, el profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, le aseguró a la agencia de comunicaciones EFE, que el crimen representó una alerta para la seguridad de la campaña presidencial y contribuyó a tensionar el ambiente político.

Según el experto, lo ocurrido puso de manifiesto "la situación difícil que existe en materia de seguridad en algunas regiones del país". Además, aseguró que "hacía mucho tiempo que en Colombia, a pesar de que el país tiene una imagen de violencia, un dirigente de primer plano como él no era asesinado".

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