Con misas y homenajes, recuerdan a Miguel Uribe un año después del atentado

Seguidores de Miguel Uribe Turbay recordaron este domingo con misas y homenajes el primer aniversario del atentado mortal contra el senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, quien falleció dos meses después como consecuencia de las heridas sufridas.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, y nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982), fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin realizado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá. El dirigente político falleció el 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la capital del país.

Así lo ha recordado la política Colombiana

Este domingo, centenares de personas, muchas de ellas vestidas con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, se concentraron en el parque El Golfito, en Modelia, para depositar flores en el lugar del atentado y participar en una misa en su memoria.

Asimismo, en diferentes ciudades del país se celebraron eucaristías y actos conmemorativos en honor a Uribe Turbay.

El expresidente Uribe, con quien no tenía parentesco, destacó que el senador enfocó su trabajo en mejorar el acceso a la educación de los jóvenes, impulsar el emprendimiento y promover una política basada en la confianza en las instituciones del Estado.

Además, lo recordó como "un luchador contra esta violencia" y como un opositor firme del presidente Gustavo Petro y del senador de izquierda Iván Cepeda, a quien señaló como su eventual sucesor político.

Por su parte, el expresidente Iván Duque (2018-2022) también rindió homenaje al senador a través de X.

"Hoy elevamos la bandera de Colombia en familia, recordando a Miguel Uribe Turbay. Hace un año, las balas asesinas de la mafia, en alianza con sectores oscuros de la política, acallaron su voz en el mundo terrenal, pero sus ideas e ideales permanecerán por siempre", manifestó.

La investigación sigue abierta

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, quien intentó retomar las banderas de su hijo y fue candidato presidencial en las elecciones del pasado domingo, aunque con un resultado modesto, asistió junto a varios familiares a una misa celebrada en el norte de Bogotá.

"Como padre, siento un gran orgullo por el camino que eligió y por la huella que dejó en cada persona en cada etapa de su vida", expresó Uribe Londoño, quien leyó el prólogo de su libro, Mi causa Colombia (2025), dedicado a la memoria de su hijo.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas, de las cuales cinco ya fueron condenadas, entre ellas el adolescente señalado de disparar contra el senador.

Según la investigación de la Fiscalía, el crimen habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC. Durante su trayectoria política, Uribe Turbay fue un férreo opositor de estos grupos armados.

La hipótesis de un crimen de Estado

Sin embargo, la viuda del político, María Claudia Tarazona, aseguró el pasado viernes en una entrevista con Blu Radio que la Fiscalía también investiga si el asesinato pudo haber sido un crimen de Estado.

"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado. Es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", afirmó Tarazona.