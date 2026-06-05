La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó este viernes "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores" de la selección nacional tras la polémica que se desató el jueves por un supuesto trato indiferente con el presidente del país, Gustavo Petro, y su hija menor, Antonella, durante la entrega del pabellón.



"La Selección Colombia representa a la nación en toda su diversidad y pluralidad", señaló la FCF en un comunicado.



La entidad puntualizo que los jugadores "encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica".



El pronunciamiento de la FCF se produce un día después del acto oficial, al que no tuvo acceso la prensa y que fue anunciado a última hora, en el que los jugadores de la selección colombiana subieron a una tarima a recibir un sombrero vueltiao de manos del presidente Petro, en un acto en el que la mayoría de ellos se ven con cara larga.



Junto a Petro estaba Antonella, que cuando saludó a James Rodríguez, capitán de la selección, le pidió una foto, pero él la saludó rápidamente y siguió de largo, saludando enseguida al presidente y al resto de personas que estaban en la tarima, aparentemente ignorando la petición.



Durante el encuentro, en el que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, regaló al mandatario una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores, además del balón Trionda, con el que se jugarán todos los partidos del Mundial, varios de los futbolistas lucieron serios e incómodos.



En la foto oficial, James se ubicó en la parte posterior.



El pabellón, entre tanto, lo cargaron el presidente Petro, el extremo Luis Díaz, el creativo Jorge Carrascal y el volante John Arias.



La Federación Colombiana de Fútbol recordó que la entrega de la bandera nacional es un acto protocolar "que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico".



La FCF hizo un llamado a mantener las muestras de apoyo y respaldo de la afición de cara al inicio del Mundial 2026, el próximo 11 de junio.



Colombia hace parte del Grupo K en el que se medirá contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.