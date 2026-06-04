El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) afirmó este jueves que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas de la Línea de la Concepción (Cádiz) de cancelar el partido de fútbol amistoso del próximo día 9 entre RDC y Chile como precaución ante el brote de ébola en el este del país africano.



"Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional (...), no pueden jugarlo por el ébola", afirmó el ministro congoleño de la Comunicación, Patrick Muyaya, en una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Muchos, creo que todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa (capital congoleña) ni en la República Democrática del Congo, todos ellos llevan unas tres semanas en algún lugar de Bélgica concentrándose en la preparación del Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación", subrayó Muyaya.



"No es muy justo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos realizando", añadió el ministro, también portavoz del Gobierno congoleño.



Muyaya hizo estas declaraciones después de que la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA) anunciara este martes que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para conseguir que se celebre al amistoso, al asegurar que "se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos".



Ese mismo día, el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, había dictado un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del amistoso al argumentar "prudencia sanitaria" y "posibles riesgos sanitarios".