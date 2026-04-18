Novia de Tebi de La casa de los famosos oficializa la ruptura

La recta final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue encendiendo las redes sociales, y esta vez el foco está en el polémico triángulo mediático entre Tebi Bernal, Alexa Torres y la pareja del primero en el exterior, Alejandra Salguero.
El romance que desató la controversia
Durante los más de cuatro meses de competencia, los televidentes han sido testigos de un vínculo cada vez más cercano entre Tebi Bernal y Alexa Torres. Ambos protagonizaron momentos románticos dentro de la casa, incluyendo besos, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones.
Sin embargo, los propios participantes aseguraron en su momento que esta cercanía hacía parte de una estrategia de juego, lo que no logró frenar el debate entre los seguidores del programa.
La reacción de Alejandra Salguero
Fuera del reality, la situación tomó un giro aún más mediático. Alejandra Salguero decidió pronunciarse en redes sociales tras recibir múltiples críticas y mensajes negativos.
En sus declaraciones, pidió respeto y prudencia frente a los comentarios, dejando claro que no tiene control sobre las acciones de su pareja dentro del programa. “Las acciones de las demás personas no las manejo yo, solo me responsabilizo por lo que yo haga”, expresó.
Además, aseguró estar cansada del constante escrutinio digital y reveló que ha optado por alejarse completamente del reality: “Yo ni veo el programa… ya no me interesa en lo absoluto”.
Aunque no confirmó explícitamente una ruptura, sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como el fin de su relación con Tebi Bernal.
Tensiones dentro de la casa
Mientras tanto, dentro de La Casa de los Famosos Colombia, la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torres también ha mostrado señales de desgaste.
En los últimos días, ambos protagonizaron una discusión relacionada con las tareas de aseo, específicamente por el uso y limpieza del baño, lo que evidenció tensiones en la convivencia.
A esto se suma un momento incómodo durante una dinámica de cine en el loft, donde Alexa Torres pudo ver conversaciones en las que Tebi Bernal y otro participante hablaban negativamente sobre ella, aumentando el conflicto.
El caso refleja cómo La Casa de los Famosos Colombia no solo se juega dentro de la casa, sino también en redes sociales, donde las opiniones, críticas y teorías de los fans influyen directamente en la percepción pública de los participantes y sus relaciones.