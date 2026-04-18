Novia de Tebi de La casa de los famosos oficializa la ruptura

La recta final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue encendiendo las redes sociales, y esta vez el foco está en el polémico triángulo mediático entre Tebi Bernal, Alexa Torres y la pareja del primero en el exterior, Alejandra Salguero.

El romance que desató la controversia

Durante los más de cuatro meses de competencia, los televidentes han sido testigos de un vínculo cada vez más cercano entre Tebi Bernal y Alexa Torres. Ambos protagonizaron momentos románticos dentro de la casa, incluyendo besos, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones.

Sin embargo, los propios participantes aseguraron en su momento que esta cercanía hacía parte de una estrategia de juego, lo que no logró frenar el debate entre los seguidores del programa.

La reacción de Alejandra Salguero

Fuera del reality, la situación tomó un giro aún más mediático. Alejandra Salguero decidió pronunciarse en redes sociales tras recibir múltiples críticas y mensajes negativos.

En sus declaraciones, pidió respeto y prudencia frente a los comentarios, dejando claro que no tiene control sobre las acciones de su pareja dentro del programa. “Las acciones de las demás personas no las manejo yo, solo me responsabilizo por lo que yo haga”, expresó.