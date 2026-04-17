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¿Por qué Blessd y su mánager fueron citados por la Fiscalía?

Vie, 17/04/2026 - 07:27
Blessd y su mánager, Dímelo Jara, se encuentran el ojo del huracán por la investigación que se adelanta sobre secuestro y maltrato.
Blessd Fiscalía
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La justicia vuelve a poner en el centro de la polémica a Blessd y a su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara), quienes fueron citados a interrogatorio por la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto secuestro y maltrato.

El caso, que había permanecido prácticamente inactivo durante cuatro años, fue reactivado recientemente tras una decisión judicial favorable a la presunta víctima, Andrés Felipe Sánchez. El joven asegura que el 1 de junio de 2022 fue retenido en contra de su voluntad y agredido físicamente en una oficina ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín.

Presunta discusión por derechos de autor

De acuerdo con la versión entregada por la defensa de Sánchez, los hechos habrían ocurrido en medio de una disputa relacionada con derechos de autor. El conflicto involucraría a un imitador del artista Blessd, cuyo manejo también estaría vinculado al entorno del mánager investigado.

El abogado del denunciante, Sebastián Gutiérrez, sostiene que su cliente fue obligado a permanecer en el lugar, además de ser intimidado y víctima de acceso indebido a su teléfono móvil.

“Fue retenido en contra de su voluntad, constreñido y amenazado incluso con un arma de fuego”, aseguró el jurista.

Reactivación del proceso judicial

La reactivación del caso se dio tras una tutela que ordenó avanzar en las diligencias pendientes. Como parte de este nuevo impulso, la Fiscalía programó para el próximo lunes 20 de abril el interrogatorio de los indiciados.

Según la defensa, existen elementos probatorios relevantes dentro del expediente que podrían sustentar las acusaciones. No obstante, tanto Blessd como su representante tienen derecho a guardar silencio o a no autoincriminarse durante la diligencia.

Expectativa por el rumbo del caso

Desde la parte denunciante esperan que este nuevo paso permita destrabar el proceso y avanzar hacia un eventual juicio en el que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de los implicados.

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