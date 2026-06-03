La confrontación armada entre las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá' dejó un saldo de 11 menores de edad muertos en zona rural de San José del Guaviare, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal tras los análisis forenses practicados a los cuerpos recuperados en el área.

Además, la misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y autoridades locales confirmó el hallazgo de 48 víctimas, de las cuales 39 corresponden a hombres y nueve a mujeres. Hasta el momento, solo 43 de los cuerpos han sido plenamente identificados. En cuanto a los menores de edad, ocho eran hombres y tres mujeres.

Los enfrentamientos ocurrieron en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, una zona donde las estructuras armadas ilegales mantienen una disputa por el control territorial y las economías ilícitas.

Tras conocerse los resultados forenses, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció a través de su cuenta de X, donde lamentó la muerte de los menores y cuestionó el impacto de la violencia en el país.

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