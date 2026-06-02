Alerta por temporada de ciclones en Colombia

La temporada de ciclones tropicales comenzó esta semana en Colombia, por lo que las autoridades activaron un monitoreo permanente, aunque prevén que este fenómeno meteorológico sea menos activo que el registrado el año pasado, con una probabilidad del 55 %, informó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales.
Según las proyecciones, se estima la formación de hasta 14 tormentas tropicales, de las cuales entre tres y seis podrían evolucionar a huracanes. Algunos de estos sistemas alcanzarían las categorías 3, 4 y 5 de la escala de Saffir-Simpson, consideradas las de mayor intensidad.
Armada e Ideam reforzarán seguimiento de las condiciones climáticas
El director general marítimo de la Armada, contralmirante Hermann León, señaló que mantendrán "el monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas" mediante las 33 estaciones instaladas en el Caribe colombiano por la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina.
Por su parte, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, indicó que la entidad puso a disposición de la ciudadanía información y reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y ambientales del país.
"Nuestro propósito es que las autoridades, los organismos de gestión del riesgo y las comunidades puedan mantenerse informados, fortalecer su preparación y tomar medidas preventivas oportunas frente a la temporada de ciclones tropicales", afirmó Echeverry.
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Como parte de las acciones preventivas, la mesa técnica desarrolló seis talleres en San Andrés y Providencia, así como en los departamentos con mayor frecuencia de ciclones: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar.
"La estrategia también incluyó municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, debido al riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos asociados a ciclones tropicales", señaló la entidad.
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Colombia permanece en estado informativo durante la temporada
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que las capacitaciones permitieron fortalecer la preparación de autoridades y comunidades ante posibles emergencias.
Colombia cuenta con un protocolo de alerta por ciclones tropicales que establece que, a partir de este anuncio, el país entra en estado informativo, lo que implica el seguimiento permanente de las condiciones océano-atmosféricas durante toda la temporada.
Llamado a fortalecer planes de contingencia
Finalmente, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales pidió a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres actualizar sus planes de contingencia, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mantener activos los mecanismos de preparación y respuesta.