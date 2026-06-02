Alerta por temporada de ciclones en Colombia

La temporada de ciclones tropicales comenzó esta semana en Colombia, por lo que las autoridades activaron un monitoreo permanente, aunque prevén que este fenómeno meteorológico sea menos activo que el registrado el año pasado, con una probabilidad del 55 %, informó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales.

Según las proyecciones, se estima la formación de hasta 14 tormentas tropicales, de las cuales entre tres y seis podrían evolucionar a huracanes. Algunos de estos sistemas alcanzarían las categorías 3, 4 y 5 de la escala de Saffir-Simpson, consideradas las de mayor intensidad.

Armada e Ideam reforzarán seguimiento de las condiciones climáticas

El director general marítimo de la Armada, contralmirante Hermann León, señaló que mantendrán "el monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas" mediante las 33 estaciones instaladas en el Caribe colombiano por la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina.

Por su parte, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, indicó que la entidad puso a disposición de la ciudadanía información y reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y ambientales del país.

"Nuestro propósito es que las autoridades, los organismos de gestión del riesgo y las comunidades puedan mantenerse informados, fortalecer su preparación y tomar medidas preventivas oportunas frente a la temporada de ciclones tropicales", afirmó Echeverry.

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