La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas anomalías en la contratación del suministro de alimentos para perros y gatos del centro de protección animal de la ciudad.

Además, el ente acusador también imputó en el proceso a tres funcionarios y exfuncionarios, y a un contratista, por irregularidades en un convenio que habría generado sobrecostos superiores a los 34 millones de pesos.

Los nombres de estos funcionarios son: Edward Amaya Márquez, exsecretario de Gobierno; Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; y Ernesto Alfonso Quiroga, contratista beneficiado.

Según la investigación, la alcaldesa habría dado instrucciones precisas para que el contrato fuera entregado a una empresa que, paradójicamente, se dedica a los servicios de aseo en la alcaldía y colegios, por lo que no contaba con experiencia en nutrición animal.

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