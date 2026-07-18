Una niña de 14 años permanece en estado delicado luego de ser alcanzada por una bala perdida durante las fiestas de Buga, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió mientras la menor asistía con su madre y su hermana al tradicional desfile de comparsas. Según las autoridades, dos hombres que, al parecer, se encontraban en estado de embriaguez iniciaron una discusión que terminó en un intercambio de disparos cerca del lugar donde se desarrollaba el evento.

En medio de la balacera, uno de los proyectiles recorrió varios metros e impactó a la adolescente. La menor fue trasladada inicialmente a un centro asistencial de Buga y, debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

El comandante del Distrito de Policía de Buga, teniente coronel Daniel Andrés Peralta, confirmó que la víctima se encontraba compartiendo con su familia cuando fue alcanzada por el disparo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho, mientras continúan las labores para esclarecer las circunstancias en las que se presentó la balacera durante las celebraciones.