De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables de la intervención —dos hombres y una mujer, capturados posteriormente en Venezuela— habrían trasladado el cuerpo de la víctima desde Tunjuelito, en Bogotá, hasta una zona boscosa de Apulo (Cundinamarca), donde fue abandonado y hallado por las autoridades.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía y la SIJIN indican que, tras abandonar el cuerpo, los implicados huyeron hacia Los Patios, Norte de Santander, dejaron el vehículo utilizado en el crimen y luego escaparon a Venezuela.

Según el ente acusador, una de las procesadas contactó a Hernández Morales, quien es su tío, y a Sequera Delgado para ofrecerles 800.000 pesos a cambio de recuperar el vehículo y venderlo. En los mensajes también les habría pedido usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser identificados.

Los dos hombres cruzaron desde Venezuela hacia Colombia para recoger el automóvil, pero fueron ubicados por las autoridades y capturados antes de lograr su objetivo.

Por este caso ya hay tres personas detenidas en Venezuela, entre ellas la mujer que sería la propietaria del falso centro estético y el hombre señalado de realizar el procedimiento. Debido a la legislación venezolana, ambos deberán ser juzgados en ese país.