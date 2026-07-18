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Fiscalía acusa a dos hombres por encubrir crimen de Yulitza Toloza

Los procesados habrían ayudado a ocultar pruebas y facilitar la huida de los presuntos responsables de la muerte de la joven, ocurrida tras un procedimiento estético ilegal.
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La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de haber colaborado en el encubrimiento del crimen de Yulitza Toloza, quien murió tras someterse a un procedimiento estético ilegal.

Los dos hombres deberán responder por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

 

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De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables de la intervención —dos hombres y una mujer, capturados posteriormente en Venezuela— habrían trasladado el cuerpo de la víctima desde Tunjuelito, en Bogotá, hasta una zona boscosa de Apulo (Cundinamarca), donde fue abandonado y hallado por las autoridades.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía y la SIJIN indican que, tras abandonar el cuerpo, los implicados huyeron hacia Los Patios, Norte de Santander, dejaron el vehículo utilizado en el crimen y luego escaparon a Venezuela.

Según el ente acusador, una de las procesadas contactó a Hernández Morales, quien es su tío, y a Sequera Delgado para ofrecerles 800.000 pesos a cambio de recuperar el vehículo y venderlo. En los mensajes también les habría pedido usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser identificados.

Los dos hombres cruzaron desde Venezuela hacia Colombia para recoger el automóvil, pero fueron ubicados por las autoridades y capturados antes de lograr su objetivo.

Por este caso ya hay tres personas detenidas en Venezuela, entre ellas la mujer que sería la propietaria del falso centro estético y el hombre señalado de realizar el procedimiento. Debido a la legislación venezolana, ambos deberán ser juzgados en ese país.

Fiscalía General de la Nación
Yulixa Toloza
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