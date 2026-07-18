Un presunto caso de sicariato en Barrancabermeja, Santander, terminó en una persecución policial que dejó dos personas muertas y una más herida, luego de un intercambio de disparos entre los sospechosos y las autoridades.
La primera víctima fue identificada como John Edwin Sosa, quien trabajaba en un establecimiento dedicado al lavado de motocicletas en el barrio San Silvestre. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en varias oportunidades. Aunque intentó huir, falleció pocos metros después.
Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo que permitió ubicar a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta sin placas y que serían los presuntos responsables del homicidio.
La persecución terminó en la calle 48 con carrera 19, donde se produjo un enfrentamiento armado. Como resultado, uno de los presuntos implicados murió en el lugar, mientras que Juan Camilo Carreño Duarte resultó herido y fue trasladado a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.
Unidades de la SIJIN realizaron la inspección judicial y avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y establecer la responsabilidad de los implicados.
Con este nuevo caso, Barrancabermeja suma 58 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades por el incremento de los hechos violentos en el distrito petrolero.