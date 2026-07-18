Un presunto caso de sicariato en Barrancabermeja, Santander, terminó en una persecución policial que dejó dos personas muertas y una más herida, luego de un intercambio de disparos entre los sospechosos y las autoridades.

La primera víctima fue identificada como John Edwin Sosa, quien trabajaba en un establecimiento dedicado al lavado de motocicletas en el barrio San Silvestre. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en varias oportunidades. Aunque intentó huir, falleció pocos metros después.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo que permitió ubicar a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta sin placas y que serían los presuntos responsables del homicidio.