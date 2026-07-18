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Marcarán motos gratis en Bogotá durante este puente festivo

Los motociclistas podrán acceder sin costo a la marcación antirrobo, cambiar su casco y recibir capacitaciones en una feria que se realizará en el centro comercial Paseo Villa del Río.
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Los motociclistas en Bogotá podrán acceder este puente festivo a una marcación antirrobo gratuita para sus vehículos durante una feria que se realizará del 18 al 20 de julio en el centro comercial Paseo Villa del Río, ubicado en el sur de la ciudad.

La actividad, que cuenta con el apoyo de la Policía de Tránsito, consiste en grabar el número de la placa en 20 partes de la motocicleta, una medida que dificulta la comercialización ilegal de las piezas y facilita la identificación del vehículo en caso de hurto.

Además de este servicio, los asistentes podrán participar en una cambiatón de cascos, entregando uno usado para recibir bonos de descuento en la compra de un casco nuevo que cumpla con la normativa vigente.

La programación también incluye capacitaciones en conducción preventiva y cursos de manejo para quienes adquieran una motocicleta durante la feria.

La feria será de entrada gratuita y estará abierta entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. en la Entrada 4 del centro comercial Paseo Villa del Río.

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