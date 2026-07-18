Los embalses El Neusa y El Hato abren sus aguas a las actividades náuticas, ofreciendo un escape perfecto cerca de la capital. Disponibles para canotaje, kayak, remo y navegación a vela, estos destinos son ideales para disfrutar con amigos, familia o en solitario, en un entorno natural incomparable.

Las actividades se pueden realizar de martes a domingo y festivos, generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Verifica con la administración para horarios exactos y posibles restricciones de aforo. Es recomendable llegar temprano, especialmente en fines de semana, para asegurar el acceso y alquiler de equipos.

Utilizar chaleco salvavidas es obligatorio y se sugiere llevar ropa cómoda, protector solar y agua. Los menores deben estar supervisados por un adulto.

Para más detalles sobre tarifas y disponibilidad, consulta los sitios web de la CAR Cundinamarca o contacta las administraciones de los embalses. Planifica con antelación, lleva contigo todo lo necesario y colabora manteniendo limpio el entorno. Así, tu visita será segura y memorable.