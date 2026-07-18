 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Obras del Metro traerán cierres nocturnos en la NQS

Durante tres fines de semana habrá restricciones en la avenida NQS con calle 8 Sur por la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. También habrá cambios para usuarios del SITP.
Movilidad
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá anunció nuevos cierres viales en la avenida NQS con calle 8 Sur para continuar con la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro.

Las restricciones comenzarán este fin de semana y se mantendrán durante tres fines de semana consecutivos. En ese periodo se reducirá un carril para el tráfico mixto en el costado oriental de la vía con el fin de realizar el izaje de dovelas, las piezas de concreto que conformarán la estructura elevada por donde circularán los trenes.

Los cierres se realizarán únicamente en horario nocturno, desde las 10:00 p. m. de cada viernes hasta las 4:00 a. m. del lunes, por lo que durante el día la movilidad operará con normalidad.

La Empresa Metro indicó que el tránsito hacia el sur de la ciudad continuará por los carriles habilitados, aunque recomendó a los conductores programar sus recorridos con anticipación.

Además de las restricciones para los vehículos, permanecerán cerrados algunos andenes del sector, por lo que los peatones deberán utilizar los pasos habilitados durante la intervención.

Los usuarios del SITP también encontrarán cambios temporales, ya que algunos paraderos serán trasladados mientras avanzan las obras.

Según la Empresa Metro de Bogotá, estas intervenciones son necesarias para seguir construyendo el viaducto de la primera línea, considerado uno de los componentes más importantes del proyecto de movilidad más grande que se ejecuta actualmente en la capital.

Metro Bogotá
Movilidad
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Obras del Metro traerán cierres nocturnos en la NQS
Movilidad
Durante tres fines de semana habrá restricciones en la avenida NQS con calle 8 Sur por la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. También habrá cambios para usuarios del SITP.
Bogotá
Bogotá mejora en cifras de seguridad, pero el 62 % aún se siente inseguro
dinero
Aunque el hurto a personas disminuyó durante el primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. El reciente atraco con machetes en un alimentador de TransMilenio reavivó el debate.
Política
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
Óscar Benavides anunció una demanda y una denuncia penal tras la entrega de la segunda curul afro a Winsner Sandoval.
Colombia
Ecopetrol denuncia hackeo y robo de datos de 3.300 cuentas
ecopetrol
La empresa aseguró que un atacante accedió de forma ilegal a parte de sus sistemas, robó información y exigió dinero para no divulgarla. El intento de ransomware fue bloqueado.