La Empresa Metro de Bogotá anunció nuevos cierres viales en la avenida NQS con calle 8 Sur para continuar con la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro.

Las restricciones comenzarán este fin de semana y se mantendrán durante tres fines de semana consecutivos. En ese periodo se reducirá un carril para el tráfico mixto en el costado oriental de la vía con el fin de realizar el izaje de dovelas, las piezas de concreto que conformarán la estructura elevada por donde circularán los trenes.

Los cierres se realizarán únicamente en horario nocturno, desde las 10:00 p. m. de cada viernes hasta las 4:00 a. m. del lunes, por lo que durante el día la movilidad operará con normalidad.

La Empresa Metro indicó que el tránsito hacia el sur de la ciudad continuará por los carriles habilitados, aunque recomendó a los conductores programar sus recorridos con anticipación.

Además de las restricciones para los vehículos, permanecerán cerrados algunos andenes del sector, por lo que los peatones deberán utilizar los pasos habilitados durante la intervención.

Los usuarios del SITP también encontrarán cambios temporales, ya que algunos paraderos serán trasladados mientras avanzan las obras.

Según la Empresa Metro de Bogotá, estas intervenciones son necesarias para seguir construyendo el viaducto de la primera línea, considerado uno de los componentes más importantes del proyecto de movilidad más grande que se ejecuta actualmente en la capital.