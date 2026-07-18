 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Bogotá mejora en cifras de seguridad, pero el 62 % aún se siente inseguro

Aunque el hurto a personas disminuyó durante el primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. El reciente atraco con machetes en un alimentador de TransMilenio reavivó el debate.
dinero
Créditos:
Redes sociales

El violento atraco registrado en un alimentador de TransMilenio en la localidad de Kennedy volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en Bogotá. Sin embargo, mientras las imágenes del asalto generan preocupación entre los ciudadanos, un reciente análisis de Bogotá Cómo Vamos muestra que algunos indicadores de criminalidad presentan una reducción durante el primer semestre de 2026.

 

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, el hurto a personas disminuyó un 13 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, la victimización, es decir, el porcentaje de ciudadanos que aseguró haber sido víctima de un delito, pasó del 24 % al 15 %.

Pese a esa reducción, el 62 % de los bogotanos afirma sentirse inseguro, una cifra que evidencia que la sensación de riesgo continúa siendo alta en la capital.

Para el experto, uno de los factores que alimenta esa percepción es que solo cuatro de cada diez personas denuncian los delitos, lo que fortalece la sensación de impunidad. A esto se suman la difusión constante de hechos violentos en redes sociales y las afectaciones en la movilidad por las obras que se desarrollan en la ciudad.

 

Inseguridad
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Obras del Metro traerán cierres nocturnos en la NQS
Movilidad
Durante tres fines de semana habrá restricciones en la avenida NQS con calle 8 Sur por la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. También habrá cambios para usuarios del SITP.
Bogotá
Bogotá mejora en cifras de seguridad, pero el 62 % aún se siente inseguro
dinero
Aunque el hurto a personas disminuyó durante el primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. El reciente atraco con machetes en un alimentador de TransMilenio reavivó el debate.
Política
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
Óscar Benavides anunció una demanda y una denuncia penal tras la entrega de la segunda curul afro a Winsner Sandoval.
Colombia
Ecopetrol denuncia hackeo y robo de datos de 3.300 cuentas
ecopetrol
La empresa aseguró que un atacante accedió de forma ilegal a parte de sus sistemas, robó información y exigió dinero para no divulgarla. El intento de ransomware fue bloqueado.