De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, el hurto a personas disminuyó un 13 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, la victimización, es decir, el porcentaje de ciudadanos que aseguró haber sido víctima de un delito, pasó del 24 % al 15 %.

Pese a esa reducción, el 62 % de los bogotanos afirma sentirse inseguro, una cifra que evidencia que la sensación de riesgo continúa siendo alta en la capital.

Para el experto, uno de los factores que alimenta esa percepción es que solo cuatro de cada diez personas denuncian los delitos, lo que fortalece la sensación de impunidad. A esto se suman la difusión constante de hechos violentos en redes sociales y las afectaciones en la movilidad por las obras que se desarrollan en la ciudad.