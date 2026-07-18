La Secretaría Distrital de Integración Social abrió una convocatoria para que organizaciones sin ánimo de lucro presenten propuestas orientadas a fortalecer la atención de las personas mayores en Bogotá.

La iniciativa busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que se prestan en las Comunidades de Cuidado, una estrategia dirigida a beneficiar a miles de adultos mayores en diferentes sectores de la ciudad.

Las organizaciones interesadas deben contar con experiencia en la atención de personas mayores y demostrar capacidad técnica y operativa para desarrollar proyectos en Bogotá. Además, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

El plazo para presentar las propuestas vence el 15 de marzo de 2024. La evaluación de las iniciativas se realizará durante abril y los resultados serían publicados a comienzos de mayo.

Para participar, las entidades deben consultar y descargar los términos de referencia en la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social y preparar la documentación solicitada, incluidos los requisitos técnicos y financieros.

Las organizaciones interesadas también podrán solicitar más información a través del correo convocatorias@integracionsocial.gov.co o del teléfono 601 380 8330, extensión 1234. La Secretaría informó que las fechas de las sesiones informativas virtuales serán anunciadas en su sitio web.