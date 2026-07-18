 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Convocatoria para fortalecer atención a mayores en Bogotá

Bogotá lanza una convocatoria para ampliar los servicios de atención a personas mayores. Conozca cómo participar.
Manos de persona mayor y joven juntas simbolizando apoyo y cuidado.
Créditos:
Kienyke IA

La Secretaría Distrital de Integración Social abrió una convocatoria para que organizaciones sin ánimo de lucro presenten propuestas orientadas a fortalecer la atención de las personas mayores en Bogotá.

La iniciativa busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que se prestan en las Comunidades de Cuidado, una estrategia dirigida a beneficiar a miles de adultos mayores en diferentes sectores de la ciudad.

Las organizaciones interesadas deben contar con experiencia en la atención de personas mayores y demostrar capacidad técnica y operativa para desarrollar proyectos en Bogotá. Además, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

El plazo para presentar las propuestas vence el 15 de marzo de 2024. La evaluación de las iniciativas se realizará durante abril y los resultados serían publicados a comienzos de mayo.

Para participar, las entidades deben consultar y descargar los términos de referencia en la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social y preparar la documentación solicitada, incluidos los requisitos técnicos y financieros.

Las organizaciones interesadas también podrán solicitar más información a través del correo convocatorias@integracionsocial.gov.co o del teléfono 601 380 8330, extensión 1234. La Secretaría informó que las fechas de las sesiones informativas virtuales serán anunciadas en su sitio web.

Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Obras del Metro traerán cierres nocturnos en la NQS
Movilidad
Durante tres fines de semana habrá restricciones en la avenida NQS con calle 8 Sur por la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. También habrá cambios para usuarios del SITP.
Bogotá
Bogotá mejora en cifras de seguridad, pero el 62 % aún se siente inseguro
dinero
Aunque el hurto a personas disminuyó durante el primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. El reciente atraco con machetes en un alimentador de TransMilenio reavivó el debate.
Política
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso
Óscar Benavides anunció una demanda y una denuncia penal tras la entrega de la segunda curul afro a Winsner Sandoval.
Colombia
Ecopetrol denuncia hackeo y robo de datos de 3.300 cuentas
ecopetrol
La empresa aseguró que un atacante accedió de forma ilegal a parte de sus sistemas, robó información y exigió dinero para no divulgarla. El intento de ransomware fue bloqueado.