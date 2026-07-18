Del campo a la mesa, sin tantos intermediarios. Este 18 y 19 de julio, Bogotá tendrá una nueva jornada de Mercados Campesinos, espacios pensados para que los ciudadanos puedan comprar productos frescos directamente a productores rurales.

Durante estos dos días, los asistentes encontrarán frutas, verduras, lácteos y otros alimentos de origen campesino, con una oferta que busca garantizar calidad, precios justos y mayor cercanía entre quienes producen y quienes consumen.

Una conexión directa entre Bogotá y el campo

Los Mercados Campesinos se han convertido en una vitrina clave para fortalecer la economía rural y acercar a los habitantes de la capital a los productos que llegan desde el campo.

Más que una jornada de compras, estos espacios también impulsan el comercio justo y apoyan el desarrollo de comunidades campesinas que dependen de la venta directa de sus productos.

Además, participar en estos mercados promueve hábitos de consumo más responsables, al priorizar alimentos frescos, locales y vendidos directamente por sus productores.

Horarios y recomendaciones

Los mercados estarán habilitados en diferentes puntos de Bogotá, generalmente entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Las ubicaciones exactas y los horarios pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Bogotá.

A quienes planeen asistir se les recomienda llevar bolsas reutilizables y, en lo posible, efectivo para facilitar las compras.

La invitación es a aprovechar esta jornada para apoyar al campo, comprar productos frescos y ser parte de una iniciativa que conecta a la ciudad con quienes trabajan la tierra.