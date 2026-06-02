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SIC investiga a Tiendas ARA por presuntas irregularidades

Mar, 02/06/2026 - 12:44
Las indagaciones surgen a raíz de más de 2.000 quejas ciudadanas y visitas de inspección a varios los establecimientos.
Tiendas Ara
Créditos:
Tiendas Ara

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa y formuló un pliego de cargos contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de Tiendas ARA, por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores.

La decisión se tomó tras analizar más de 2.000 quejas ciudadanas y realizar visitas de inspección a varios establecimientos. Según la entidad, el crecimiento de las tiendas de descuento duro plantea retos en materia de protección al consumidor.

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La investigación se centra en cuatro presuntas irregularidades:

La primera corresponde a fallas en pagos electrónicos mediante códigos QR. Entre febrero y julio de 2024, la SIC recibió 825 quejas por cobros dobles o repetidos que, según los usuarios, los obligaron a pagar dos veces para retirar sus productos.

El segundo frente tiene que ver con diferencias entre los precios exhibidos y los cobrados en caja. Entre enero de 2024 y marzo de 2025 se registraron 1.363 reclamaciones por esta situación. La entidad también indaga posibles errores en la entrega de vueltas, así como cobros por donaciones o redondeos sin autorización.

Asimismo, la SIC investiga presuntas fallas en la información suministrada sobre los bonos de recompra, ya que, al parecer, la empresa no informaba de manera clara y oportuna las condiciones y restricciones de uso, remitiendo a los consumidores únicamente a consultar esta información en su página web.

Finalmente, la autoridad evalúa si la información sobre promociones y entrega de premios cumplió con las normas vigentes y fue transparente.

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¿Qué sigue para Tiendas ARA?

Con la apertura de esta investigación, la empresa podrá presentar descargos y aportar pruebas para ejercer su defensa. La SIC reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el respeto por los derechos de los consumidores en el país.

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