Las 5 claves para entender la dura carta de Banrep a MinHacienda

La carta que el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, le envió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, no es una simple respuesta protocolaria a una invitación. El documento rechaza la participación del Banco en el foro “La política monetaria en un contexto progresista”, cuestiona el tono con el que el Gobierno ha tratado a miembros de la Junta Directiva y devuelve la discusión al terreno institucional: la autonomía del emisor, el sentido de sus decisiones y la obligación del ministro de asistir a las reuniones donde se define la política monetaria.

El choque responde a un anterior conflicto, y es que el pasado 31 de marzo de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría subir en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria y llevarla a 11,25 %, nivel vigente desde el 1 de abril. Desde entonces, el desacuerdo entre el Gobierno y el Banco volvió a escalar, y la carta de Villar muestra que la tensión ya no gira solo alrededor de una tasa, sino alrededor de quién fija los límites del debate público sobre la conducción económica.

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1. No se trata solo de un foro, sino del momento en que fue convocado

El punto de partida formal de la carta es el foro convocado por el Ministerio de Hacienda para el 21 de abril en Bogotá. La cartera lo presentó como un espacio para discutir el papel del Estado, la banca central, el empleo y el desarrollo, y lo ubicó dentro de una discusión más amplia sobre los supuestos del enfoque monetario dominante. Villar dice que no considera oportuno participar en ese escenario, no porque rechace el debate en sí, sino por el contexto en que se realiza. En la carta, esa objeción queda asociada de manera explícita a la coyuntura electoral.

2. La carta sube el tono del choque entre el Banco y Hacienda

La respuesta del Banco no se queda en una excusa diplomática. Villar le dice al ministro que el Gobierno ha cuestionado la legitimidad de una mayoría de la Junta cuando sus acciones no coinciden con la línea oficial, y además rechaza la acusación de que las decisiones sobre la tasa de referencia busquen favorecer a los banqueros. Ahí está uno de los puntos centrales del documento: el Banco no solo declina una invitación, sino que responde a señalamientos que considera infundados y que, según plantea, dificultan un diálogo institucional fluido.

3. El reclamo de fondo no es protocolario: es una defensa de la autonomía

El corazón de la carta está en la defensa del mandato constitucional del Banco de la República. Villar insiste en que la función de la Junta Directiva es preservar el poder adquisitivo de la moneda y que sus decisiones deben leerse desde una perspectiva de mediano y largo plazo, no desde la conveniencia inmediata de los gobiernos de turno. Ese punto es importante porque el propio Ministerio ha venido empujando una crítica pública al enfoque del Banco y ha planteado que la política monetaria no puede quedar reducida a una conversación entre técnicos y financieros. Lo que choca aquí son dos lecturas: una que defiende la autonomía como condición para la estabilidad y otra que reclama una discusión más abierta sobre sus efectos sociales y productivos.

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4. El ministro queda en el centro porque la disputa también pasa por la Junta

Uno de los apartados más delicados de la carta no habla del foro, sino del funcionamiento mismo de la Junta Directiva del Banco de la República. Villar le recuerda a Germán Ávila que asistir a sus sesiones no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación asociada a su cargo. El recordatorio llega en un momento especialmente sensible: el calendario oficial del Banco marca período de silencio entre el 24 y el 30 de abril, y la próxima reunión de tasa de interés está programada para el 30 de abril. Es decir, la carta no solo cierra la puerta a un debate público en este momento, sino que empuja al ministro a volver al escenario institucional donde esas diferencias deben tramitarse.

5. La lista de invitados muestra qué debate quiere abrir Hacienda

El propio Ministerio publicó que el panel internacional del foro reuniría a Isabella Weber, profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst; Daniela Gabor, profesora de SOAS University of London; Matías Vernengo, profesor de Bucknell University; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; y Andrés Arauz, exministro ecuatoriano. No es una nómina neutra ni armada para repetir el consenso tradicional sobre banca central. Es una selección de voces asociadas a lecturas críticas de la ortodoxia monetaria, del manejo de la inflación y de la relación entre autonomía, desarrollo y economía real.

Por eso la carta de Villar no puede leerse solo como una negativa a asistir: también es una respuesta al tipo de discusión que Hacienda quiso instalar públicamente.

Lo que sigue ahora ya no depende del foro, sino de la capacidad de ambas partes para procesar este choque dentro de las reglas institucionales. La próxima fecha clave es el 30 de abril, cuando la Junta Directiva volverá a reunirse para tomar una decisión sobre tasas. Ahí se verá si el enfrentamiento entre el Banco y el Ministerio de Hacienda se mantiene como una controversia pública o si empieza a afectar de forma más directa la mecánica de la política monetaria.