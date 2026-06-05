Nueva Ley de la Música trae incentivos y recursos para el sector

¿Qué contempla la nueva Ley de la Música?

Uno de los principales avances de la norma es la creación de un fondo cuenta especial que servirá como instrumento financiero para garantizar recursos destinados a procesos de formación, creación y circulación musical en el país.

La legislación también incluye medidas para facilitar la movilidad de los artistas. Entre ellas se encuentran reglas claras para el transporte de instrumentos musicales en vuelos comerciales como la promoción de visas especiales y la exención del IVA para dichos instrumentos.

Asimismo, la ley establece mecanismos orientados a mejorar la transparencia de las sociedades de gestión colectiva encargadas de administrar los derechos de autor.

Impulso a artistas emergentes y mujeres

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de la diversidad y la inclusión dentro de la industria musical. La norma establece que los festivales financiados con recursos públicos deberán garantizar al menos un 40 % de participación de artistas emergentes y mujeres músicas.

Además, la ley fortalece la protección de los sonidos tradicionales y comunitarios, refuerza las garantías en materia de derechos de autor y formaliza el Sistema de Información de la Música (SIMUS), una herramienta que permitirá mejorar la formulación de políticas públicas para el sector cultural.

Ahora, el proyecto deberá pasar a sanción presidencial para entrar en vigencia.