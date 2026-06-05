Café colombiano repunta en mayo, aunque lluvias frenan la cosecha

La producción cafetera de Colombia creció un 29 % en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025, pese a las fuertes lluvias registradas en varias zonas del país, informó este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

En mayo, la producción alcanzó 1,06 millones de sacos de 60 kilogramos, mientras que en el mismo mes de 2025 había sido de 819.000 sacos.

“Aunque mayo presenta una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto de las lluvias sobre la producción nacional”, señaló Bahamón.

En los últimos 12 meses, es decir, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción llegó a 12,6 millones de sacos, frente a los 14,6 millones del periodo anterior. Esto representa una caída del 14 %.

Según Bahamón, este resultado muestra una ralentización de la cosecha del primer semestre y retrasos en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país.

Menores exportaciones

La menor disponibilidad de café en los últimos meses también se reflejó en las exportaciones. En mayo de 2026, Colombia vendió 894.000 sacos, frente a los 912.000 exportados en mayo de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones sumaron 4,15 millones de sacos, lo que significa una disminución del 22 % frente al mismo periodo anterior.

Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros detalló que las importaciones del grano para abastecer el mercado interno sumaron 1,42 millones de sacos en el último año, mientras que el consumo local fue de 2,33 millones de sacos.

“Seguiremos monitoreando con rigor técnico la evolución de la cosecha y las condiciones climáticas que puedan afectarla, así como los impactos en el precio derivados de la tasa de cambio y de la cotización en bolsa”, sostuvo Bahamón.

Panorama del sector

Colombia es el tercer productor mundial de café, solo por detrás de Brasil y Vietnam, y ocupa el primer lugar en café arábigo suave. Desde hace más de un siglo, el grano ha sido uno de los cultivos emblemáticos del país y hoy se siembra en 23 de los 32 departamentos.