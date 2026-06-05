Ataque en sede de De la Espriella: ¿qué pasó y qué se sabe?

La sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Teusaquillo fue escenario de una confrontación entre simpatizantes políticos. La Alcaldía de Bogotá calificó lo ocurrido como una acción intimidante, mientras las campañas dieron versiones distintas sobre el hecho.

¿Qué pasó en Teusaquillo?

La noche del jueves 4 de junio se registró una situación de tensión frente a una sede de campaña de Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, un grupo de personas llegó al lugar para lanzar arengas ofensivas e intimidantes y restringir el acceso y la salida de la instalación.

La entidad aclaró que, de acuerdo con su reporte, no hubo vandalización, afectaciones estructurales ni choques entre los manifestantes y el equipo de seguridad de la sede. También informó que la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Policía coordinaron acciones para restablecer el orden en el entorno y facilitar la evacuación de quienes estaban dentro del inmueble.

El hecho ocurrió en medio de la campaña presidencial de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una contienda que tendrá su votación el próximo 21 de junio. La presencia de simpatizantes del Pacto Histórico cerca de la sede generó versiones enfrentadas sobre lo ocurrido.

Desde la campaña de De la Espriella se denunció que la sede estaba siendo atacada y que quienes estaban dentro fueron amedrentados. Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones de la campaña, aseguró que el equipo fue evacuado por razones de seguridad.

De la Espriella también reaccionó públicamente y señaló a sectores cercanos al petrismo y a la campaña de Cepeda de estar detrás de los hechos. Sin embargo, hasta el momento, la autoridad distrital no reportó daños materiales ni personas lesionadas.

Versiones cruzadas y el hombre armado

Uno de los puntos que más discusión generó fue la aparición de un hombre armado, señalado como integrante del esquema de seguridad de la sede. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que habría sacado un arma durante la tensión en el lugar.

Desde sectores del Pacto Histórico, la representante María Fernanda Carrascal afirmó que jóvenes simpatizantes de ese proyecto fueron intimidados por personas que presuntamente les apuntaron con un arma. Esa versión contradice el relato de la campaña de De la Espriella, que sostiene que el equipo de seguridad reaccionó de forma preventiva ante una situación de riesgo.

La Secretaría de Seguridad indicó que el equipo de seguridad de la sede reaccionó en actitud preventiva, pero precisó que no se produjo ningún choque. La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó los actos políticos violentos o intimidantes y pidió responsabilidad a los liderazgos de campaña.

El caso deja abiertas varias preguntas sobre las condiciones de seguridad en las sedes políticas durante la recta final de la campaña. Por ahora, lo confirmado por la autoridad distrital es que hubo arengas intimidantes, restricción de acceso y salida, presencia institucional y evacuación pacífica.

Lo que sigue será determinar si las autoridades abren investigaciones por la conducta de los manifestantes, por el uso o exhibición del arma y por las denuncias cruzadas entre las campañas. La Alcaldía pidió que el debate político se mantenga dentro de la ley y sin ataques contra ciudadanos de ninguna filiación política.