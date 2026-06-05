Cepeda recibe camiseta de la Selección por parte de barras futboleras

Cepeda defendió la camiseta como símbolo de todos los colombianos

Durante un encuentro con barras futboleras, Iván Cepeda afirmó que la camiseta de la Selección Colombia es un símbolo de identidad nacional que pertenece a todos los colombianos y no debe ser utilizada con fines políticos. Además, lanzó una crítica al abogado Abelardo de la Espriella, a quien acusó de intentar apropiarse de un emblema que, según dijo, representa el orgullo y la unión del país.

“Esto nos representa como Colombia, nuestro origen común, nuestro orgullo como nación y nuestra identidad. Así que señor De la Espriella (...) no sea ladrón, no se nos robe la camiseta a todas y todos nosotros”, manifestó Cepeda.

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La polémica por el uso político de un símbolo nacional

Después de la primera vuelta, el candidato Iván Cepeda, criticó el uso de la camiseta de la Selección por parte de De la Espriella y sus simpatizantes como un símbolo de apoyo a su campaña el día de las elecciones.

Días después, una jueza de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su partido, Defensores de la Patria, suspender de manera inmediata el uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia en actos de campaña y piezas publicitarias. La medida cautelar fue adoptada al considerar que su utilización podría afectar principios relacionados con la neutralidad electoral y otros derechos fundamentales.

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