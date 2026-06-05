Explosión en mina de Sutatausa deja una persona muerta y cuatro atrapadas

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia registrada en la mina Carbonera San Antonio, ubicada en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), luego de una explosión que, hasta el momento, deja una persona fallecida, cuatro trabajadores atrapados y un operario rescatado con vida.
De acuerdo con los primeros reportes, la detonación se habría producido al interior del socavón por una presunta acumulación de gas metano. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.
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Organismos de socorro atienden la emergencia
A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Sutatausa informó que diferentes entidades continúan trabajando de manera articulada para atender la emergencia. Entre ellas se encuentran la Cruz Roja, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y organismos de socorro especializados en minería, bajo la coordinación de la administración municipal.
Según la información entregada por la Alcaldía, actualmente se desarrollan labores de ventilación dentro de la mina con el fin de garantizar condiciones seguras para el ingreso de los equipos de rescate.
De acuerdo a la Alcaldía municipal, avanzan las labores de verificación en la zona. No obstante, las actividades se mantienen con restricciones "debido a la presencia de obstáculos en la zona de trabajo, los cuales impiden el acceso seguro de socorredores mineros".
Las autoridades indicaron que seguirán entregando reportes oficiales a medida que se obtenga nueva información sobre el estado de los trabajadores atrapados y el avance de las labores de emergencia.
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