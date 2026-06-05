Explosión en mina de Sutatausa deja una persona muerta y cuatro atrapadas

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia registrada en la mina Carbonera San Antonio, ubicada en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), luego de una explosión que, hasta el momento, deja una persona fallecida, cuatro trabajadores atrapados y un operario rescatado con vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación se habría producido al interior del socavón por una presunta acumulación de gas metano. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

También puede leer: Explosión en mina de Sutatausa: seis atrapados

Organismos de socorro atienden la emergencia