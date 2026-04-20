La Aeronáutica Civil entregó su versión oficial sobre el incidente operativo ocurrido entre dos aeronaves comerciales en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en medio de versiones que alertaban sobre una posible situación de riesgo.

Según explicó la entidad, el hecho se presentó durante la fase de aproximación, cuando la pista 32 Derecha estaba temporalmente fuera de servicio por la presencia de una tercera aeronave. Esto obligó a redirigir el tráfico aéreo hacia la pista 32 Izquierda, incluyendo vuelos de Qatar Airways y Lufthansa.

Este ajuste en la operación generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre ambas aeronaves. Sin embargo, la Aerocivil precisó que en todo momento se mantuvo una separación vertical “controlada y segura”.

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Procedimiento estándar en la operación aérea

En medio de esta situación, la tripulación del vuelo de Lufthansa decidió ejecutar una aproximación frustrada. De acuerdo con la autoridad aérea, se trata de un procedimiento habitual en la aviación.

“Es imperativo aclarar que este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren”, indicó la entidad.

La Aerocivil enfatizó que el evento fue manejado bajo control y descartó cualquier escenario de riesgo.

El análisis técnico concluyó que no hubo una situación crítica ni peligro para pasajeros o tripulaciones. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a no sobredimensionar lo ocurrido.

“El análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea”, puntualizó.