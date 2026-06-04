Desmantelan red de licor adulterado en Bogotá y Soacha

Un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el GAULA del Ejército y peritos de empresas licoreras permitió desarticular una red dedicada a la fabricación y distribución de licor adulterado en Bogotá y Soacha. La acción dejó dos capturados y evitó la comercialización de cerca de 22.000 litros de licor ilegal.

Litografía falsificaba empaques y etiquetas

Uno de los allanamientos se realizó en una litografía ubicada en el barrio Restrepo, donde las autoridades descubrieron un centro de producción de empaques falsificados para diferentes marcas de aguardiente.

En el lugar fueron encontradas más de 18.000 láminas tipo Tetra Pak entre impresas y en proceso de estampado, además de material correspondiente a marcas como Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Néctar. También fueron incautadas una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora utilizadas para la falsificación.

Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 63 años, quien deberá responder por delitos relacionados con la falsificación de productos y la afectación a la salud pública.

También puede leer: Jueza le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia