Desmantelan red de licor adulterado en Bogotá y Soacha

Un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el GAULA del Ejército y peritos de empresas licoreras permitió desarticular una red dedicada a la fabricación y distribución de licor adulterado en Bogotá y Soacha. La acción dejó dos capturados y evitó la comercialización de cerca de 22.000 litros de licor ilegal.
Litografía falsificaba empaques y etiquetas
Uno de los allanamientos se realizó en una litografía ubicada en el barrio Restrepo, donde las autoridades descubrieron un centro de producción de empaques falsificados para diferentes marcas de aguardiente.
En el lugar fueron encontradas más de 18.000 láminas tipo Tetra Pak entre impresas y en proceso de estampado, además de material correspondiente a marcas como Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Néctar. También fueron incautadas una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora utilizadas para la falsificación.
Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 63 años, quien deberá responder por delitos relacionados con la falsificación de productos y la afectación a la salud pública.
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Captura en Soacha y millonaria incautación
El segundo operativo se llevó a cabo en Soacha, donde fue detenido otro presunto integrante de la red criminal encargado de llenar y sellar los empaques con licor adulterado.
Las autoridades encontraron 2.657 estampillas falsas, 722 etiquetas, 495 botellas vacías, 1.607 tapas, más de 1.700 empaques, 80 litros de licor sin envasar y 250 unidades listas para su distribución.
Según las investigaciones, esta estructura operaba como una cadena de producción ilegal que incluía la falsificación de empaques, el envasado del producto y su posterior comercialización.
Golpe a la criminalidad
Las autoridades estiman que el material incautado tendría un valor superior a 1.500 millones de pesos en el mercado ilegal. Además, destacaron que el operativo evitó que miles de litros de licor adulterado llegaran a los consumidores, especialmente en una temporada de alto consumo por la cercanía del Día del Padre y el Mundial de Fútbol.
La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de licor adulterado.
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