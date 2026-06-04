Capturan presunto traficante de armas que fingía ser productor musical en Medellín

En Medellín, fue capturado en Jesús Cristóbal Moreno, alias "Capo", un ciudadano estadounidense requerido en extradición. El hombre era buscado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red internacional de tráfico de armas.
La captura fue informada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que el operativo se realizó en el Parque Lleras gracias a un trabajo articulado entre la Dirección de Antinarcóticos y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
"Se pudo verificar que no era un simple productor musical como se hacía pasar, sino que era un traficante de armas solicitado por la justicia de los Estados Unidos", aseguró Gutiérrez.
Alias "Capo", de 39 años, proyectaba una imagen de productor musical en Medellín. En su perfil de Instagram se describía como "Latin Artist/Song Writer" y compartía fotografías con artistas emergentes, imágenes de eventos y fragmentos de sus canciones.
Entre las producciones que promocionaba estaban 100 SHOTS Spanish Version, Duro y Sin Maltrato, Los Tiempos Cambiaron y Bang Bang. También publicaba fotografías en redes sociales exhibiendo un estilo de vida lujoso.
Las sospechas de las autoridades
De acuerdo con Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, las autoridades comenzaron a sospechar de Moreno por la ostentación que mostraba públicamente.
"Un tipo con vehículos totalmente llamativos, con un aspecto también fuera de lo común, fuera de lo normal y, obviamente, al leer todo esto, las autoridades empezaron a sospechar y a hacer las verificaciones", indicó el funcionario.
Según las investigaciones, el sujeto utilizaba la fachada de productor musical para encubrir actividades ilícitas y facilitar la comercialización de armamento.
Ya había sido capturado en Colombia
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Henry Bello, aseguró que Moreno estaría vinculado con el manejo de fusiles y pistolas Glock.
Además, recordó que el hoy capturado ya había sido detenido por las autoridades colombianas en 2024, cuando le fue incautada una pistola y fue judicializado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.