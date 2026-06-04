Capturan presunto traficante de armas que fingía ser productor musical en Medellín

En Medellín, fue capturado en Jesús Cristóbal Moreno, alias "Capo", un ciudadano estadounidense requerido en extradición. El hombre era buscado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red internacional de tráfico de armas.

La captura fue informada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que el operativo se realizó en el Parque Lleras gracias a un trabajo articulado entre la Dirección de Antinarcóticos y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

"Se pudo verificar que no era un simple productor musical como se hacía pasar, sino que era un traficante de armas solicitado por la justicia de los Estados Unidos", aseguró Gutiérrez.