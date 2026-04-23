Yo me llamo se prepara para una nueva etapa en 2026 con ajustes en su jurado que buscan mantener su liderazgo en la televisión colombiana. El programa de Caracol Televisión, reconocido por su formato de imitación de grandes artistas, continúa siendo uno de los contenidos más vistos del país gracias a su mezcla de talento, entretenimiento familiar y exigencia artística.

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Desde su estreno, el concurso ha destacado por poner a prueba a participantes que no solo deben replicar la voz de cantantes icónicos, sino también su apariencia y puesta en escena. Este enfoque ha permitido que varios imitadores impulsen sus carreras, consolidando el formato como un referente dentro de los realities musicales en Colombia.

Amparo Grisales, figura clave del formato

Uno de los pilares del programa es Amparo Grisales, quien ha sido jurado desde la primera temporada. Con más de una década en el formato, se mantiene como la única integrante que ha participado de manera continua en todas sus ediciones.

Su estilo directo, crítico y exigente la ha convertido en un sello distintivo del reality. A lo largo de los años, Grisales ha acompañado la evolución del programa, posicionándose como una de las voces más influyentes dentro del jurado y una figura central para la audiencia.

Elder Dayán Díaz llega al jurado en 2026

Para su temporada 2026, el programa incorporará al cantante vallenato Elder Dayán Díaz como nuevo jurado. El anuncio fue revelado por la propia Amparo Grisales durante su participación en Día a Día, generando expectativa entre los seguidores del reality.

La llegada de Díaz representa un movimiento estratégico por parte del canal, que busca renovar la mesa de evaluación con una figura vigente en la industria musical. Su experiencia en escenarios y su conocimiento del género vallenato aportarán un enfoque técnico distinto, especialmente en la valoración de la interpretación vocal y escénica.

Con esta incorporación, la producción pretende equilibrar la exigencia estética que caracteriza a Grisales con un criterio más cercano a la música actual, apuntando además a captar audiencias más jóvenes.

¿Influyó Amparo Grisales en la elección?

Tras el anuncio, el programa de entretenimiento La Corona TV reveló detalles sobre el proceso de selección del nuevo jurado. Según el espacio, la decisión no solo respondía a criterios técnicos, sino también a la afinidad dentro del panel.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista El Gordo Ariel, otros nombres considerados para el puesto incluían a Peter Manjarrés y Rafa Pérez. Sin embargo, habría sido la propia Grisales quien inclinó la balanza a favor de Díaz.

El factor estético y la presencia en pantalla habrían jugado un papel importante en la decisión, además del peso de su apellido como hijo del legendario Diomedes Díaz, una figura clave en la historia del vallenato.