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Mujer dio a luz frente a una clínica en Cartagena tras no ser admitida

De acuerdo con las autoridades, la mujer y su bebé se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo seguimiento médico.
Cartagena
Créditos:
KienyKe.com

Una mujer dio a luz en el andén ubicado frente a la Clínica Crecer, en Cartagena, luego de que presuntamente no recibiera atención oportuna al llegar al centro asistencial. El caso ocurrió hacia las 4:00 de la madrugada del miércoles 15 de julio y generó indignación tras difundirse un video en redes sociales.

Según la denuncia ciudadana, la mujer llegó a la institución cuando se encontraba en avanzado trabajo de parto. Pese a que varias personas habrían solicitado ayuda, el nacimiento ocurrió en el suelo, frente a las instalaciones de la clínica.

Testigos aseguraron que el personal del centro asistencial salió con una camilla después del nacimiento del bebé. Sin embargo, las circunstancias exactas de la atención y las razones por las que el parto ocurrió fuera de la clínica deberán ser establecidas por las autoridades.

Autoridades abrieron investigaciones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, rechazó lo sucedido y ordenó al Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, requerir al centro médico e iniciar las investigaciones correspondientes. El mandatario calificó el caso como inadmisible y pidió proteger la dignidad de la madre y del recién nacido.

Por otro lado, una comisión del Dadis se desplazó hasta la clínica para verificar lo ocurrido y garantizar la continuidad de la atención. De acuerdo con el reporte oficial conocido, la mujer y su bebé se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo seguimiento médico.

Cartagena
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