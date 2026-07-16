Mujer dio a luz frente a una clínica en Cartagena tras no ser admitida

Una mujer dio a luz en el andén ubicado frente a la Clínica Crecer, en Cartagena, luego de que presuntamente no recibiera atención oportuna al llegar al centro asistencial. El caso ocurrió hacia las 4:00 de la madrugada del miércoles 15 de julio y generó indignación tras difundirse un video en redes sociales.

Según la denuncia ciudadana, la mujer llegó a la institución cuando se encontraba en avanzado trabajo de parto. Pese a que varias personas habrían solicitado ayuda, el nacimiento ocurrió en el suelo, frente a las instalaciones de la clínica.

Testigos aseguraron que el personal del centro asistencial salió con una camilla después del nacimiento del bebé. Sin embargo, las circunstancias exactas de la atención y las razones por las que el parto ocurrió fuera de la clínica deberán ser establecidas por las autoridades.