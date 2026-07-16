Después de varios meses enfocada en su vida personal y profesional, Sara Uribe confirmó que está viviendo un nuevo capítulo en el amor. La empresaria, presentadora y exintegrante de La Casa de los Famosos sorprendió a sus seguidores al hacer pública su relación con el cantante vallenato Camilo Méndez, luego de protagonizar un romántico momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Desde hace algunos días ya circulaban rumores sobre un posible romance entre ambos. Las especulaciones comenzaron después de que fueran vistos compartiendo en el cumpleaños del cantante Ciro Quiñónez, celebrado en Cartagena. Aunque en ese momento ninguno de los dos habló del tema, las imágenes despertaron la curiosidad de sus seguidores.

La confirmación llegó el pasado 15 de julio, cuando Camilo Méndez publicó un video en su cuenta de Instagram dedicándole una serenata a Sara Uribe. Antes de interpretar una de sus canciones, el artista expresó que estaba enamorado y aseguró que el tema era especialmente para ella.

El momento más comentado llegó segundos después, cuando la pareja selló la dedicatoria con un beso frente a las cámaras, despejando cualquier duda sobre su relación.

El cantante también aprovechó para hacer una divertida referencia a la reciente polémica viral de la "hamburguesa de triple carne". En la publicación escribió: "A esta mamacita le compro las hamburguesas con 10 carnes si quiere", comentario que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Sara no tardó en responder con humor y romanticismo: "Si me cantas así todos los días, no respondo", dejando claro el buen momento sentimental que atraviesa.