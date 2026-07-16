La cuenta regresiva comenzó para una de las celebraciones más importantes de Colombia. Medellín ya tiene todo preparado para recibir la edición 69 de la Feria de las Flores, una fiesta que reunirá música, cultura, tradición y entretenimiento del 31 de julio al 9 de agosto.

La capital antioqueña vivirá diez días de celebración con una programación que incluye más de 200 eventos públicos y privados, de los cuales más de la mitad serán de acceso gratuito para que residentes y turistas disfruten de una de las festividades más representativas del país.

La programación oficial, publicada por la Alcaldía de Medellín, reúne conciertos, desfiles, muestras culturales, exposiciones, recorridos, actividades familiares y espacios al aire libre que buscan resaltar las tradiciones paisas y el patrimonio cultural de la ciudad.

La inauguración de la feria será el 31 de julio con el tradicional Tablado Inaugural en el sector del Obelisco, donde miles de asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales y del ambiente que marca el inicio de esta esperada celebración.

Durante el primer fin de semana, la agenda incluirá algunos de los eventos favoritos del público, entre ellos la semifinal del Festival Nacional de la Trova, la Feria al Ritmo de Bici y el tradicional Desfile de Chivas y Flores, una colorida muestra de la cultura antioqueña.

Entre el 2 y el 6 de agosto, la programación continuará con actividades para todas las edades, como la Caminata Canina, el Desfile Avenida Primavera y la gran final del Festival de la Trova, que nuevamente tendrá como escenario la tradicional Plaza Gardel.

Uno de los cambios de esta edición estará relacionado con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que presentará ajustes dentro de su organización para esta versión de la feria.

Los últimos días de la celebración estarán cargados de los eventos más emblemáticos. Se realizará el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, la Noche Silletera en Santa Elena y, como cierre de la feria, el esperado Desfile de Silleteros, considerado el símbolo más importante de esta festividad.

El desfile principal se llevará a cabo el domingo 9 de agosto y contará con la participación de 530 silleteros, quienes recorrerán las calles de Medellín exhibiendo sus impresionantes silletas elaboradas con flores cultivadas en Santa Elena, manteniendo viva una tradición que ha convertido a la Feria de las Flores en un referente cultural de Colombia y del mundo.