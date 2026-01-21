Cabe recordar que en esa temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, Sara Uribe se coronó ganadora, además de protagonizar uno de los romances más recordados del formato junto a Jhoan Álvarez, relación que fue muy querida por el público en su momento.

De ‘Protagonistas de Novela’ a ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

El reality que marcó el inicio de muchas carreras en Colombia tuvo su primera emisión en 2002 bajo el nombre de Protagonistas de Novela, con un enfoque claro: encontrar nuevos actores para una telenovela del canal. En 2010, el programa regresó renovado como Protagonistas de Nuestra Tele, ampliando su objetivo a la búsqueda de figuras integrales para la televisión, incluyendo presentadores y personalidades mediáticas, lo que permitió una mayor diversidad de perfiles.

¿Qué pasó con Jhoan Álvarez?

Dentro de La Casa de los Famosos Colombia 3, Sara Uribe sorprendió al hablar abiertamente sobre sus exparejas, entre ellas Jhoan Álvarez. La presentadora reveló que su relación terminó poco después de finalizar Protagonistas de Nuestra Tele y que, tras el reality, él decidió continuar sus estudios en Derecho, carrera que más adelante abandonaría para incursionar en la actuación.

Según relató Sara, la actuación no le dio los resultados esperados, por lo que Jhoan optó por mudarse a México en busca de nuevas oportunidades. Posteriormente se convirtió en padre, fruto de una relación con una modelo. Sin embargo, esta etapa también llegó a su fin cuando él decidió trasladarse a Estados Unidos.

A pesar del tiempo y de los caminos separados, Sara aseguró que mantienen contacto ocasional. Además, reveló que después de esa relación conoció a Daniel Calderón, marcando una nueva etapa en su vida sentimental.