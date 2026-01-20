Inicio
Conozca a la mamá del hijo de Blessd

Mar, 20/01/2026 - 09:09
Recientemente Blessd anunció que se convertirá en padre por primera vez, pero ¿quién es su actual pareja?
Blessd novia
Créditos:
Redes sociales

Blessd vive uno de los momentos más significativos de su vida. El artista sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez, una noticia que no solo marca un giro en su historia personal, sino que también deja ver una transformación emocional y artística.

El anuncio se dio a conocer a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Allí, el reguetonero compartió la imagen de una ecografía acompañada de unos pequeños tenis, una postal cargada de simbolismo que representa el inicio de una nueva etapa. La publicación estuvo acompañada por un fragmento de una canción inédita que el cantante decidió dedicarle a su hijo, mostrando un lado mucho más reflexivo del que suele exhibir en sus éxitos urbanos.

En la letra del tema, Blessd se sinceró sobre las batallas que ha enfrentado a lo largo de su carrera y cómo la llegada de su primogénito ha cambiado su perspectiva. “No tengo cicatrices, ya sané los moretones, yo soy un guerrero de haters, tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones”, se escucha en el fragmento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El artista paisa, que en el pasado ha sido protagonista de polémicas —incluida una pelea a golpes con Feid que él mismo confirmó—, aseguró que esta nueva etapa le ha traído calma y un enfoque distinto. En el mensaje que acompañó la publicación, él escribió: “Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”, palabras que desataron una avalancha de reacciones entre fanáticos y colegas.

La noticia también fue celebrada por varias figuras del entretenimiento y el deporte. El futbolista Radamel Falcao García fue uno de los primeros en manifestar su apoyo con un ‘like’, mientras que Maluma, amigo cercano del cantante, comentó con entusiasmo: “¡El bendecidito!”, recordando el apodo con el que Blessd se dio a conocer en sus inicios.

¿Quién es la futura mamá?

La pareja de Blessd es Manuela QM, una reconocida creadora de contenido y empresaria. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Manuela se ha posicionado como una de las influencers más populares del país, destacándose por su contenido relacionado con estilo de vida, bienestar y moda.

Además de su presencia en redes sociales, Manuela QM también ha consolidado su perfil empresarial como fundadora de la marca Cueme, dedicada a la moda y los accesorios femeninos. Su combinación de imagen, negocios y proyección personal la ha convertido en una figura relevante dentro del ecosistema digital colombiano.

Creado Por
Kienyke.com
Blessd
