Así celebró Caterin Escobar el cumpleaños de Mario Yepes

MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más exitosos de la televisión colombiana. Con más de una década al aire por el Canal RCN, el reality no solo ha conquistado a los televidentes por sus retos culinarios, sino también por las polémicas y los romances que han surgido entre sus participantes a lo largo de las temporadas.

Uno de los vínculos que más ha dado de qué hablar es el de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, quienes se conocieron durante las grabaciones de esta competencia culinaria. Desde el inicio, la cercanía entre ambos despertó rumores en redes sociales, incluso antes de que el programa se emitiera oficialmente en televisión.

Un amor que pasó del rumor a la realidad

En aquel entonces, algunas fotografías juntos comenzaron a circular, dejando entrever una complicidad que muchos interpretaron como algo más que una amistad. Sin embargo, tanto la actriz como el exfutbolista optaron por negar cualquier relación sentimental, manteniendo el misterio en torno a su vínculo.

Con el paso de los meses, y ya en pleno desarrollo de las grabaciones, la conexión entre ambos se volvió cada vez más evidente. No solo se dejaron ver juntos en distintos espacios, sino que también empezaron a compartir momentos de su vida privada en redes sociales. Uno de los gestos que más llamó la atención fue cuando Yepes apareció compartiendo tiempo con los hijos de Escobar, una señal clara de que la relación iba en serio y atravesaba un excelente momento.

Celebración de cumpleaños y viaje romántico

El pasado 13 de enero, Mario Alberto Yepes celebró sus 50 años de vida. En un primer momento, el exdefensor de la Selección Colombia compartió la fecha especial junto a sus hijos. Posteriormente, continuó la celebración al lado de Caterin Escobar, con quien desde hace varios días se encuentra de viaje en Tailandia.

La pareja ha aprovechado este destino para disfrutar de la cultura, el paisaje y, sobre todo, del tiempo juntos. En una de las imágenes publicadas en redes sociales, Yepes escribió: “Seguimos celebrando”, acompañando una foto junto a la actriz, la misma que fue replicada por Escobar en sus plataformas digitales.