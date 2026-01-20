La salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos desató una ola de especulaciones en redes sociales. La DJ y creadora de contenido abandonó el reality el pasado jueves 15 de enero, apenas cuatro días después del estreno, una decisión que fue confirmada al aire por la presentadora Carla Giraldo y atribuida oficialmente a “motivos personales”.

La falta de explicaciones públicas por parte de la DJ abrió la puerta a múltiples versiones entre los televidentes. Una de las más comentadas apuntaba a la supuesta circulación de videos íntimos en internet y a un posible contacto desde el exterior para advertirle de la situación, pese a que los participantes permanecen incomunicados durante la competencia.

Sin embargo, esta versión fue desmentida de manera contundente por el equipo legal de Marcela Reyes. A través de un comunicado emitido el 17 de enero de 2026, Grupo Medellín, firma que representa a la empresaria, aclaró que en las últimas horas se han difundido videos provenientes de cámaras de seguridad que están siendo presentados “de forma malintencionada” como si fueran actuales.

Según la defensa, el material no es reciente y así lo demostrarían elementos visibles como cambios físicos, contextuales y el estado del inmueble que aparece en las grabaciones, el cual no coincide con su condición actual. Los abogados advirtieron que la captura y difusión de este contenido vulnera derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, la honra, la imagen y la protección de datos personales.

Finalmente, el comunicado anunció que se iniciarán acciones legales inmediatas contra los responsables de la obtención, filtración y divulgación de los videos, así como contra quienes los compartan, contemplando medidas civiles, penales y administrativas.

¿Qué dijo Marcela Reyes?

Hace un par de días la quindiana expresó en sus historias de Instagram que más adelante contará la verdadera historia sobre su salida de La casa de los famosos, dejando claro que este no era el momento indicado. Sin embargo, en las últimas horas, a través de este mismo medio, respondió unas cuantas preguntas de sus seguidores.

Una de las que más destacó fue la siguiente: "¿Te fuiste porque no soportaste todo lo que te decía?", a lo que Reyes contestó:

"¿Ustedes creen que esa sería una razón? No, yo ya tengo cayo, ¿no vio todo lo que me dijeron el año pasado? Una cantidad de mentiras y de cosas que Dios mío bendito, historias mal contadas y la ficción de las personas, la realidad de la vida es totalmente otra. Lo que pasa es que hay personas por ahí que como no tienen trabajo, no tienen una familia, varias de esas personas les toca salir de escort, creo que se pronuncia, damas de compañía o vivir de sus respectivos sugar, pues se concentran en difamarme para poder tener rating y medio notarse porque como no saben hacer nada sino es porque un hombre les da, yo ya entendí eso y contra eso no peleo, es más, yo creo que me va tocar es enseñarlas a trabajar, a ver si las ayudo a que cojan un poquito de oficio y de ocupación".