En medio del deterioro del sistema de salud, el candidato presidencial Mauricio Lizcano elevó el tono de su llamado al Gobierno, a las EPS y a todos los sectores políticos para enfrentar la crisis con medidas urgentes, argumentando que el debate no puede seguir atrapado en acusaciones cruzadas mientras, dijo, hay pacientes que no reciben atención o medicamentos.

“La salud no puede seguir siendo un cálculo político: es una cuestión de vida o muerte”, dijo Mauricio Lizcano.

El aspirante sostuvo que la discusión pública se ha convertido en un pulso de responsabilidades en el que cada actor traslada la culpa al otro, sin que eso se traduzca en soluciones para quienes están en salas de urgencias, hospitales y farmacias esperando respuestas. En esa línea, puso en duda la gestión del Ejecutivo frente al momento que atraviesa el sector.

Lea también: Entre la política y la familia: La vida de Mauricio Lizcano

“El Gobierno le echa la culpa a las EPS, los expertos le echan la culpa al Gobierno, pero en el fondo lo que hay es un pésimo manejo del Gobierno actual. Ya es hora de soluciones, no de excusas”, sostuvo.

Con el argumento de que el sistema “colapsó” y que la crisis está impactando directamente la vida de los pacientes, Lizcano lanzó dos propuestas que, según explicó, buscarían responder de inmediato a la situación: declarar la emergencia en salud y habilitar un corredor humanitario.

Sobre la emergencia, planteó que permitiría trasladar recursos de manera inmediata a los hospitales para garantizar el pago oportuno al personal médico y asistencial, un punto que calificó como clave para evitar más traumatismos en la prestación de servicios. En paralelo, propuso el corredor humanitario como una ruta para garantizar la entrega de medicamentos a personas que, según su denuncia, hoy no los están recibiendo.

“La salud no es un tema político, ni de cálculos, ni de números. Es un asunto de vidas, de personas, de seres humanos que hoy padecen un verdadero suplicio por cuenta de un sistema que colapsó”, afirmó Lizcano, al advertir que mientras el Gobierno y distintos sectores se señalan mutuamente, los colombianos siguen muriendo en hospitales por falta de atención y de medicamentos.

El candidato cerró su pronunciamiento insistiendo en que la crisis no puede usarse como bandera electoral y pidió una respuesta conjunta que priorice resultados sobre disputas.

“La salud no puede seguir siendo un botín político ni un cálculo electoral. La salud es vida. Aquí debemos remar todos para el mismo lado y buscar una salida real a esta crisis. Basta ya de mezquindades políticas”, concluyó Lizcano.