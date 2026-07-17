China rechaza acusaciones de Trump por supuesta injerencia electoral

China negó haber interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 y calificó como infundadas las recientes acusaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Pekín habría obtenido información sensible de millones de votantes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, sostuvo que las afirmaciones de Washington fueron fabricadas para desprestigiar al país asiático: "las acusaciones de Estados Unidos son totalmente falsas y tienen como objetivo difamar a China", afirmó.

Trump anunció la desclasificación de documentos

Durante un discurso transmitido desde la Casa Blanca el jueves 16 de julio, Trump anunció la publicación de documentos de inteligencia que, según afirmó, revelarían vulnerabilidades en la infraestructura electoral de Estados Unidos y presuntas acciones de China para acceder a información relacionada con los comicios de 2020.

De acuerdo con el mandatario, China habría obtenido de manera ilícita datos de cerca de 220 millones de votantes estadounidenses, hecho que calificó como “la mayor filtración de datos electorales de la historia”.

El mandatario también ordenó al Departamento de Justicia investigar y procesar a quienes presuntamente participaron en estas acciones. Sin embargo, durante su intervención no presentó pruebas específicas que demostraran que China modificó votos o alteró el resultado de las elecciones.

Informes anteriores contradicen las acusaciones

Una evaluación publicada en marzo de 2021 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional concluyó, con un alto nivel de confianza, que China no desplegó operaciones para interferir en la infraestructura electoral ni intentó cambiar directamente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

El documento sí señaló que Pekín recopiló información sobre votantes, partidos y candidatos con el propósito de anticipar los resultados y orientar su política hacia Estados Unidos. También incluyó una opinión minoritaria según la cual algunas acciones comunicativas de China pudieron buscar perjudicar indirectamente la reelección de Trump, pero sin intervenir en el conteo o la transmisión de votos.

La nueva controversia podría aumentar las tensiones entre Washington y Pekín, en momentos en que ambos gobiernos buscaban estabilizar sus relaciones y preparaban una posible visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.