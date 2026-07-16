Trump endurece visas: estudiantes y periodistas tendrán menos tiempo en EE. UU.

El Gobierno de Donald Trump fijó nuevos límites de permanencia para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros en Estados Unidos. La medida, tramitada por el Departamento de Seguridad Nacional, cambia el esquema migratorio que permitía permanecer en el país mientras siguiera vigente la actividad académica o profesional.

¿Qué cambia con la nueva regla?

Estados Unidos modificó las condiciones de permanencia para extranjeros con visas F, J e I, utilizadas por estudiantes internacionales, participantes en programas de intercambio y representantes de medios extranjeros. La nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reemplaza el sistema conocido como Duration of Status, que permitía permanecer en el país mientras la persona conservara su estatus académico, de intercambio o periodístico.

Con el nuevo esquema, las personas con visas F-1 y J-1 serán admitidas hasta la fecha de finalización de su programa, con un límite general de cuatro años y un periodo adicional de 30 días. Quienes necesiten más tiempo deberán presentar una solicitud formal de extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La medida también reduce el margen posterior a la finalización de estudios para estudiantes F-1. Ese periodo pasará de 60 a 30 días para quienes entren o reingresen a Estados Unidos desde el 15 de septiembre de 2026. Además, la regla introduce restricciones sobre cambios de programa académico, transferencias y continuidad en algunos procesos asociados a entrenamiento práctico.

Estudiantes, investigadores y prensa extranjera

El cambio impactará especialmente a estudiantes de programas que suelen requerir más de cuatro años, como doctorados, medicina, investigación avanzada o trayectorias que combinan estudios y entrenamiento práctico. En esos casos, la permanencia ya no dependerá solo del avance académico certificado por la universidad, sino también de la aprobación migratoria de una extensión.

Para los visitantes de intercambio, incluidos investigadores, profesores visitantes y otros participantes con visa J, la admisión también quedará atada a una fecha fija en el formulario I-94, sin superar el límite de cuatro años. Si el programa requiere más tiempo, deberán solicitar una ampliación ante las autoridades migratorias.

En el caso de los periodistas extranjeros con visa I, las nuevas admisiones podrán ser de hasta 240 días, mientras que para ciudadanos chinos el límite será de 90 días. Los titulares podrán pedir extensiones, pero ya no operarían bajo un esquema abierto ligado únicamente a su acreditación o trabajo en Estados Unidos.

El DHS sostiene que los plazos definidos permitirán mejorar la supervisión de visitantes no inmigrantes y fortalecer el control sobre quienes permanecen en el país. Organizaciones de educación internacional, en cambio, advierten que el cambio elevará la carga administrativa para universidades, estudiantes y programas de intercambio, además de aumentar la incertidumbre sobre procesos académicos de larga duración.

La regla fue puesta en inspección pública el 16 de julio de 2026 y está programada para publicarse en el Registro Federal el 17 de julio. Si el calendario se mantiene, entrará en vigor el 15 de septiembre de 2026. Hasta esa fecha seguirán aplicando las reglas actuales; después, quienes necesiten permanecer más allá del plazo autorizado deberán tramitar una extensión o ajustar su situación migratoria.