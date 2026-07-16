Sellan la clínica clandestina donde habrían operado a Adriana Manotas

La Fiscalía General de la Nación allanó y selló el establecimiento de la localidad de Puente Aranda que presuntamente estaría relacionado con el procedimiento estético practicado a Adriana Manotas, la una mujer de 52 años que falleció el pasado viernes 10 de julio tras llegar en estado crítico a un centro médico de la Cruz Roja.

Durante la inspección, las autoridades recopilaron medicamentos, medias, vendas, pañales y otros residuos biológicos que serán analizados dentro de la investigación.

El establecimiento operaba como salón de belleza

En el inmueble también fueron encontradas varias camillas, una máquina láser y una habitación que presuntamente era utilizada para atender a pacientes durante el posoperatorio. Sin embargo, el establecimiento no contaba con los requisitos legales para prestar servicios médicos o realizar procedimientos estéticos.

De acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio, la actividad económica autorizada para el lugar era la de salón de belleza. Por esta razón, no tenía permitido funcionar como clínica ni realizar intervenciones que requirieran habilitación sanitaria.

La Secretaría Distrital de Salud ya había sellado anteriormente el establecimiento por no contar con los permisos requeridos. Tras el nuevo operativo, los elementos encontrados fueron incautados y el inmueble volvió a quedar cerrado.

Autoridades investigan la muerte de la paciente

La investigación busca establecer qué procedimiento le habrían practicado a la mujer, quiénes participaron en la atención y si su fallecimiento estaría relacionado con las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

Las autoridades también verificarán si existen posibles conductas delictivas, entre ellas lesiones personales, falsedad documental o ejercicio ilegal de actividades relacionadas con la salud.

La Alcaldía de Bogotá aseguró que ha reforzado los operativos contra centros clandestinos que pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Las irregularidades pueden reportarse ante la Secretaría Distrital de Salud a través de la línea 601 364 9550.