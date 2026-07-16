La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la desarticulación de ‘Los Seguros’, una banda señalada de vender droga y torturar a víctimas y cómplices en el sector del Siete de Agosto. Doce personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel.

La operación contra ‘Los Seguros’ se realizó después de una investigación de un año en la que participaron la Policía Nacional, a través de la Sección de Inteligencia Policial, y la Fiscalía General de la Nación. Las capturas por orden judicial se llevaron a cabo en Bogotá, Cúcuta y Guainía.

Según las autoridades, la estructura estaba dedicada al tráfico de estupefacientes y operaba principalmente en el sector del Siete de Agosto, en Bogotá. La investigación incluyó labores de agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones, con las que se identificaron los roles de los presuntos integrantes.

Una estructura liderada por madre e hijo

La presunta cabecilla de la organización fue identificada como alias Marcela, también conocida como ‘La Madre’, quien registra antecedentes por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes. Su hijo, alias Millos, fue señalado como segundo al mando y habría coordinado parte de las actividades ilegales junto con alias Pancho y alias Alejandro.

Dentro de la estructura también fueron identificados otros presuntos coordinadores, entre ellos alias La Peliroja, señalada de manejar el dinero producto de la actividad criminal; alias Rubén; y varios presuntos expendedores conocidos como alias Julieth, Jhonatan, La Crespa, Karen, El Veneco y Nariz.

De acuerdo con el material probatorio citado por las autoridades, algunos integrantes de la banda habrían usado actos de violencia y tortura contra personas que intentaban abandonar la organización o contra cómplices. Entre los elementos mencionados por la investigación aparecen ácido, machetes y mangueras, presuntamente usados para intimidar y mantener el control interno.

Droga, dinero y puntos de operación

La Secretaría de Seguridad indicó que la organización obtenía una renta criminal aproximada de 2,5 millones de pesos diarios por la venta de sustancias como marihuana, bazuco y cocaína. Estas eran comercializadas a transeúntes y huéspedes de hoteles ubicados en el sector.

Durante la investigación fue intervenido el hotel La Rosa Dorada, un inmueble que, según las autoridades, estaba en estado de abandono y habría sido usado como centro de acopio y almacenamiento de estupefacientes. En ese mismo lugar, presuntamente, también habrían sido torturadas personas vinculadas con la estructura.

Las autoridades también señalaron que un establecimiento tipo gastrobar habría funcionado como punto de recolección del dinero obtenido por las ventas ilícitas. En los procedimientos fueron incautados ocho celulares, un DVR, una gramera, libros de contabilidad, registros de la actividad criminal, armas y estupefacientes.

Entre los elementos reportados están más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de clorhidrato de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38 y doce cartuchos.

Los 12 capturados deberán responder por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según la Secretaría de Seguridad, todos registran antecedentes por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, homicidio y receptación.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los procesados.