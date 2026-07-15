Las autoridades investigan el accidente en el que Jeisson Rojas Orozco, de 25 años y estudiante de último semestre de Filología y Letras de la Universidad Nacional, resultó gravemente herido tras ser aparentemente atropellado por una ambulancia en el occidente de Bogotá.

El hecho ocurrió el pasado 10 de julio en la intersección de la calle 13 con carrera 65, cuando el joven regresaba a su casa. Desde entonces permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

La familia denunció presuntas irregularidades en la forma como ocurrió el accidente. Según una denuncia conocida por el concejal David Saavedra, un video mostraría que la ambulancia habría ingresado a la intersección sin disminuir la velocidad y, presuntamente, sin activar las luces y sirenas de emergencia. También habría cruzado con el semáforo en rojo. Estos hechos son materia de investigación.

Los allegados de Jeisson también cuestionan la atención prestada tras el impacto. Aseguran que el joven no recibió los primeros auxilios por parte de la ambulancia involucrada y que fue un equipo de una ambulancia privada el que lo atendió inicialmente antes de trasladarlo a un centro asistencial.

KienyKe conoció que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente suspendió preventivamente al conductor de la ambulancia e inició una investigación interna para establecer si hubo incumplimiento de los protocolos.

Expertos recuerdan que, aunque las ambulancias tienen prioridad cuando atienden emergencias, la Ley 769 de 2002 exige que sus conductores actúen con la máxima precaución y respondan por cualquier accidente que lleguen a ocasionar.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades por el accidente que mantiene al joven luchando por su vida.