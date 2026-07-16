Entre los escombros de La Guaira, donde antes hubo edificios, familias y rutinas, apareció una historia pequeña capaz de conmover en medio de tanta tragedia. Su protagonista no es un rescatista veterano ni un brigadista internacional. Es un niño de apenas 10 años que camina con casco, linterna, botas y una convicción enorme, ayudar donde lo necesiten.
Se llama Sebastián Corro y, tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, decidió sumarse de manera voluntaria a las labores de apoyo en Caraballeda, una de las zonas más golpeadas de la región costera de La Guaira, cerca de Caracas.
No estaba solo. Iba tomado de la mano de su abuelo, Cristóbal Corro, un rescatista local de 68 años que no oculta el orgullo cuando habla de él. Para Sebastián, ese recorrido entre calles destruidas, refugios, maquinaria pesada y familias afectadas no fue un juego. Fue el inicio de un sueño.
“Yo quiero ser rescatista”, dijo el niño.
El niño que quiso ayudar
Sebastián estudia cuarto de primaria, pero en medio de la emergencia cambió por unos días los cuadernos por un casco con linterna, lentes de protección, chaleco con la bandera de Venezuela y botas impermeables. De su cintura cuelgan unos guantes marcados con una identificación sencilla: “S. Corro”.
Su labor no consistió en entrar a estructuras colapsadas ni exponerse a riesgos mayores. Su abuelo ha sido claro en eso. Sebastián acompaña tareas seguras de apoyo logístico, ayuda en refugios y asistencia a comunidades afectadas.
Pero incluso desde ese lugar, el niño logró hacer algo que tocó el corazón de muchos: rescató a dos animales, un gato y un perro, en medio del drama que también dejó mascotas perdidas, heridas o separadas de sus familias.
En una emergencia donde cada vida cuenta, Sebastián entendió algo que muchos adultos olvidan. Ayudar también puede empezar por tenderle la mano a quienes no pueden pedir auxilio.
El ‘topito venezolano’
Su presencia no pasó desapercibida entre los brigadistas internacionales que llegaron a Venezuela tras la tragedia. Rescatistas de México, Brasil, Chile y Estados Unidos compartieron labores en la zona, pero fueron los mexicanos, integrantes de Los Topos, quienes le dieron un nombre que ya lo acompaña: el “topito venezolano”.
El apodo quedó grabado también en su casco, firmado por los brigadistas mexicanos con una dedicatoria de cariño y respeto. Para Sebastián, esa firma no es solo un recuerdo. Es una primera insignia en el camino que sueña recorrer.
Quiere ser rescatista profesional. Quiere viajar a lugares donde ocurran desastres. Quiere ayudar en operaciones de búsqueda y salvamento. Y mientras ese futuro llega, ya piensa en formar una brigada escolar de primeros auxilios en su colegio.
El niño vio de cerca el trabajo de miles de profesionales que llegaron a Venezuela para apoyar las labores de emergencia. Según cifras de la ONU, 2.786 rescatistas de 31 países participaron en las operaciones tras los terremotos, que dejaron más de 4.800 muertos y más de 16.700 heridos.
El orgullo de su abuelo
Cristóbal Corro lo mira con ternura. “Este es mi nieto, mi nietico, es mi tesoro”, dijo con una sonrisa que también habla de cuidado. Sabe que Sebastián aún está aprendiendo, pero también sabe que en él ya hay una vocación difícil de enseñar.
Abuelo y nieto recorren sectores de La Guaira apoyando donde los necesitan. Ayudan en refugios, acompañan labores logísticas y se mantienen cerca de quienes todavía intentan reconstruir algo de lo perdido.
“Estamos en donde nos necesiten”, agregó Cristóbal.
La emergencia también dejó al descubierto otro dolor silencioso: el de los animales afectados por los terremotos. En redes sociales se multiplicaron las publicaciones de familias buscando mascotas perdidas y de personas intentando ubicar a los dueños de perros y gatos encontrados entre el caos.
Los refugios se desbordaron y la demanda de atención veterinaria aumentó en zonas como Catia La Mar, donde fue instalado un hospital de campaña. En medio de ese panorama, los rescates de Sebastián se convirtieron en un gesto sencillo, pero poderoso.
Una esperanza entre las ruinas
Sebastián Corro no carga grandes herramientas ni dirige operaciones. Todavía es un niño que aprende, pregunta, observa y sueña. Pero en medio del polvo, los escombros y la tristeza, decidió ponerse un casco, tomar la mano de su abuelo y ayudar.
Su historia emociona porque recuerda que la solidaridad no siempre llega en grandes discursos ni en actos heroicos imposibles. A veces aparece en un niño de 10 años que rescata a un gato y a un perro, acompaña a su abuelo y entiende que servir también es estar presente.
En La Guaira, donde la tragedia dejó heridas profundas, Sebastián se convirtió en una pequeña señal de esperanza. El 'topito venezolano' aún está comenzando su camino, pero ya dejó una lección enorme: incluso entre ruinas, la compasión también salva vidas.
Con información de EFE