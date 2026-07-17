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¿Se suspende la final del Mundial? Alerta por la calidad del aire en Nueva York

La mala calidad del aire por cuenta del humo que llega de Canadá (afectada por incendios) pone en riesgo la disputa del partido.
¿Se suspende la final del Mundial? Alerta por la calidad del aire en Nueva York
Créditos:
EFE

La final del Mundial de fútbol se encuentra bajo una inesperada amenaza meteorológica y sanitaria. Una densa nube de humo procedente de los incendios forestales de Canadá ha cubierto por completo el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, desdibujando el perfil de Manhattan y obligando a los ciudadanos a retomar el uso de mascarillas. Aunque por el momento la FIFA no contempla la suspensión del encuentro, el MetLife Stadium permanece bajo vigilancia estricta y constante.

¿Qué es el AQI y cómo afecta al partido?

La clave para el desarrollo del encuentro no radica en la visibilidad del cielo ni en el olor a quemado, sino en el AQI (Air Quality Index o Índice de Calidad del Aire). Este indicador mide la concentración de partículas nocivas en la atmósfera y es determinante para la salud de los deportistas de élite, quienes realizan un esfuerzo físico extremo e inhalan grandes volúmenes de aire.

Actualmente, las mediciones han registrado niveles calificados como "muy nocivos" y "peligrosos". Expertos médicos han advertido que las selecciones no deberían ejercitarse al aire libre, sugiriendo el traslado a instalaciones cubiertas con sistemas de purificación de aire.

Protocolos de actuación y niveles críticos

A pesar de que la FIFA no ha divulgado un reglamento específico para esta Copa del Mundo frente a crisis de contaminación, el fútbol profesional estadounidense (US Soccer) se rige por la escala del AQI para tomar medidas drásticas:

Más de 100 puntos: se implementan descansos obligatorios de hidratación y se vigila a futbolistas con antecedentes respiratorios.

Más de 150 puntos: se exige la presencia de tanques de oxígeno en los banquillos y una coordinación directa con las autoridades de salud.

Entre 180 y 200 puntos: se evalúa formalmente la postergación del evento tras un análisis médico in situ.

Superiores a 200 puntos: la normativa estipula de forma contundente la suspensión o el aplazamiento del encuentro.

Un pronóstico favorable

A pesar de la incertidumbre actual, las previsiones meteorológicas juegan a favor del espectáculo. Se esperan fuertes lluvias durante el sábado y la llegada de un frente frío la madrugada del domingo. Este cambio climático debería limpiar la atmósfera y desplazar el humo acumulado antes del pitido inicial, permitiendo que la final se dispute con normalidad. No obstante, las autoridades continúan monitoreando la situación minuto a minuto debido a la volatilidad de las corrientes de viento.

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