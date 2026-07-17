La final del Mundial de fútbol se encuentra bajo una inesperada amenaza meteorológica y sanitaria. Una densa nube de humo procedente de los incendios forestales de Canadá ha cubierto por completo el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, desdibujando el perfil de Manhattan y obligando a los ciudadanos a retomar el uso de mascarillas. Aunque por el momento la FIFA no contempla la suspensión del encuentro, el MetLife Stadium permanece bajo vigilancia estricta y constante.

¿Qué es el AQI y cómo afecta al partido?

La clave para el desarrollo del encuentro no radica en la visibilidad del cielo ni en el olor a quemado, sino en el AQI (Air Quality Index o Índice de Calidad del Aire). Este indicador mide la concentración de partículas nocivas en la atmósfera y es determinante para la salud de los deportistas de élite, quienes realizan un esfuerzo físico extremo e inhalan grandes volúmenes de aire.

Actualmente, las mediciones han registrado niveles calificados como "muy nocivos" y "peligrosos". Expertos médicos han advertido que las selecciones no deberían ejercitarse al aire libre, sugiriendo el traslado a instalaciones cubiertas con sistemas de purificación de aire.

Protocolos de actuación y niveles críticos

A pesar de que la FIFA no ha divulgado un reglamento específico para esta Copa del Mundo frente a crisis de contaminación, el fútbol profesional estadounidense (US Soccer) se rige por la escala del AQI para tomar medidas drásticas:

• Más de 100 puntos: se implementan descansos obligatorios de hidratación y se vigila a futbolistas con antecedentes respiratorios.

• Más de 150 puntos: se exige la presencia de tanques de oxígeno en los banquillos y una coordinación directa con las autoridades de salud.

• Entre 180 y 200 puntos: se evalúa formalmente la postergación del evento tras un análisis médico in situ.

• Superiores a 200 puntos: la normativa estipula de forma contundente la suspensión o el aplazamiento del encuentro.

Un pronóstico favorable

A pesar de la incertidumbre actual, las previsiones meteorológicas juegan a favor del espectáculo. Se esperan fuertes lluvias durante el sábado y la llegada de un frente frío la madrugada del domingo. Este cambio climático debería limpiar la atmósfera y desplazar el humo acumulado antes del pitido inicial, permitiendo que la final se dispute con normalidad. No obstante, las autoridades continúan monitoreando la situación minuto a minuto debido a la volatilidad de las corrientes de viento.