Xmosis revive el legado de Ekhymosis con un concierto en Medellín

Los amantes del rock en español tendrán una cita especial en Medellín con el regreso de Xmosis, la banda conformada por integrantes fundadores de Ekhymosis, que volverá a los escenarios con un concierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

El espectáculo promete ser un recorrido por los grandes éxitos que marcaron la década de los 90 y que convirtieron a la agrupación en una de las más importantes del rock colombiano.

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Más que un concierto, la presentación será un homenaje a las raíces del rock latino y a las canciones que acompañaron a toda una generación. El repertorio incluirá los temas más recordados de Ekhymosis, interpretaciones que aún permanecen en la memoria de miles de seguidores y que ahora volverán a sonar con una propuesta renovada.