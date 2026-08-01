Xmosis revive el legado de Ekhymosis con un concierto en Medellín

Los amantes del rock en español tendrán una cita especial en Medellín con el regreso de Xmosis, la banda conformada por integrantes fundadores de Ekhymosis, que volverá a los escenarios con un concierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe.
El espectáculo promete ser un recorrido por los grandes éxitos que marcaron la década de los 90 y que convirtieron a la agrupación en una de las más importantes del rock colombiano.
Más que un concierto, la presentación será un homenaje a las raíces del rock latino y a las canciones que acompañaron a toda una generación. El repertorio incluirá los temas más recordados de Ekhymosis, interpretaciones que aún permanecen en la memoria de miles de seguidores y que ahora volverán a sonar con una propuesta renovada.
Un reencuentro con los clásicos y una nueva etapa
El proyecto Xmosis nació con el propósito de reunir nuevamente a varios de los músicos que hicieron parte de Ekhymosis y dar continuidad a su legado musical. En esta nueva etapa, la banda cuenta con la voz de Sebastián Yepes, exintegrante de Sanalejo, quien aporta una identidad diferente sin perder la esencia que caracterizó al grupo desde sus inicios.
Durante el concierto, el público no solo disfrutará de los éxitos que hicieron historia en el rock colombiano, sino que también podrá escuchar canciones inéditas con las que la agrupación busca escribir un nuevo capítulo en su trayectoria.
La banda ha explicado que este espectáculo será una experiencia cargada de emoción, energía y recuerdos, pensada para quienes crecieron escuchando sus canciones y para las nuevas generaciones que quieren conocer el legado de una de las agrupaciones más representativas del país.
El regreso de Xmosis demuestra que el espíritu del rock colombiano sigue vigente. Con este concierto en el Teatro Pablo Tobón Uribe, la agrupación busca celebrar su historia, reencontrarse con su público y confirmar que las canciones que marcaron una época continúan vivas, emocionando a quienes las escuchan y consolidándose como parte fundamental de la memoria musical de Colombia.