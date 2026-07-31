Pacto Histórico cuestiona nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud

La bancada del Pacto Histórico expresó su rechazo al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según la colectividad, su paso por la presidencia ejecutiva de Acemi podría generar cuestionamientos jurídicos, éticos e institucionales.

En un comunicado, el Pacto Histórico sostuvo que Vesga tendría que declararse impedida para intervenir en decisiones que involucren directamente los intereses de Acemi y de las EPS representadas por ese gremio.

La bancada fundamentó su advertencia en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con su interpretación, la ministra designada no podría participar durante su primer año de gestión en asuntos como la fijación de la Unidad de Pago por Capitación, debido a su intervención previa en discusiones y mesas técnicas sobre esta materia.

El partido también consideró que la designación podría desdibujar la separación entre el interés público y los intereses particulares de las EPS. Además, el Pacto Histórico anunció que hará seguimiento a las decisiones que adopte la nueva ministra y ejercerá control político desde el Congreso para vigilar el acceso, la calidad de la atención y la sostenibilidad del sistema de salud.