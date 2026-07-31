Gabriela Muñoz publicó este viernes 31 de julio un comunicado sobre su paso por la Aeronáutica Civil, en el que explicó cómo llegó su hoja de vida a la entidad y negó haber participado en nombramientos, contrataciones o decisiones directivas.

“Mi madre presentó nuestras hojas de vida”

Muñoz aseguró que durante su permanencia en la Aerocivil ocupó el cargo de Auxiliar I, de nivel asistencial. Sobre su vinculación, afirmó: “Mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa”.

Según su declaración, después de esa entrega, “la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”.

La exfuncionaria sostuvo que no intervino en esos procedimientos. “Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, señaló.

También afirmó que el cargo que desempeñaba “no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”.

Niega haber tenido poder de decisión

Muñoz indicó que sus funciones fueron “asistenciales y secretariales” y que no ocupó un cargo técnico o directivo. “No tuve personal bajo mi mando ni ejercí autoridad sobre funcionarios o contratistas”, agregó.

Sobre su participación en reuniones institucionales, explicó que asistía por invitación del entonces director de la Aerocivil y que cumplía tareas relacionadas con su cargo. “Mi presencia no implicaba capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión”, afirmó.

Muñoz también rechazó que tenga un patrimonio cercano a 12.000 millones de pesos como consecuencia de su trabajo en la entidad. “Esa información es falsa”, manifestó. Añadió que su remuneración correspondía “a uno de los niveles salariales más bajos de la entidad” y que sus ingresos y situación patrimonial pueden ser revisados por las autoridades.

La exfuncionaria aseguró que está organizando los documentos relacionados con su nombramiento, funciones y actuaciones para entregarlos en caso de que sean requeridos. Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación.

“No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil. Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”, concluyó.