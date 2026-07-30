El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ana María Vesga Gaviria como ministra de Salud y Protección Social. La abogada llegará al gabinete después de una trayectoria cercana a los 30 años en firmas jurídicas, empresas privadas y organizaciones gremiales.

Vesga preside actualmente la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que representa a varias EPS del régimen contributivo. También dirigió las áreas de salud e industria farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

De los hidrocarburos al sector salud

Ana María Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, donde se graduó en 1997 y posteriormente cursó un programa de alta gestión y liderazgo. También tiene una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra.

Su carrera comenzó en firmas de abogados. Trabajó como paralegal en Prieto Carrizosa & Asociados, como abogada júnior en Leal Angarita & Asociados y posteriormente estuvo vinculada al área de petróleo y gas de Cárdenas & Cárdenas, hoy Dentons.

Más adelante fue socia fundadora y gerente general de Latco Drilling, compañía relacionada con servicios para la industria petrolera. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como vicepresidenta corporativa del Grupo Integral de Servicios Técnicos.

Su ingreso al sector salud se produjo en 2018, cuando asumió la dirección ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi. Desde ese cargo participó en asuntos relacionados con la producción de medicamentos, la regulación del sector y el funcionamiento de la industria farmacéutica.

Su paso por la Andi y Acemi

En 2022, Vesga asumió como vicepresidenta de Salud de la Andi, área que reúne a empresas de medicamentos, dispositivos médicos, aseguramiento y prestación de servicios sanitarios.

Un año después fue nombrada presidenta ejecutiva de Acemi. Desde esa posición participó en las discusiones sobre la reforma a la salud, la financiación del sistema, la Unidad de Pago por Capitación y la situación de las EPS. También ocupa la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Empresas de Medicina Integral.

Como ministra, Vesga deberá liderar el plan de choque anunciado por De la Espriella para el sector. Entre sus primeras tareas estarán revisar el estado de la atención a los pacientes, la entrega de medicamentos y la situación operativa y financiera de las EPS intervenidas.

El equipo del presidente electo también señaló que deberá adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios y los pagos al personal sanitario y a las instituciones prestadoras de salud.